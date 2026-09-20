Buen Gobierno detecta posible exposición de datos personales vinculada a Aeromexico

Posible exposición de datos personales vinculada a Aeromexico (Daniel Augusto)

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que detectó indicios de una posible exposición de datos personales en un sistema que podría estar relacionado con Aeroméxico, como parte de un monitoreo forense de posibles incidentes de seguridad.

De acuerdo con la dependencia, durante el monitoreo se localizó una publicación en Telegram, difundida el pasado 18 de septiembre de 2026, en la que un usuario ofrecía una base de datos que presuntamente sería atribuible a Aeroméxico.

La información ofertada contendría más de 15 millones de registros, con un peso aproximado de 1.10 GB, e incluiría datos como nombre completo, correo electrónico, número telefónico, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.

Como parte de las acciones de verificación, la Secretaría obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros que contenían esos mismos campos. Entre los datos identificados se encontraron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas.

La dependencia aclaró que analizará la información obtenida durante el monitoreo para determinar si existen elementos que permitan iniciar de oficio una investigación y establecer, en su caso, posibles responsabilidades relacionadas con las bases de datos presuntamente comprometidas.

La investigación se realizaría con base en las facultades de la Secretaría para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como de las disposiciones aplicables de su Reglamento Interior.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que mantendrá su compromiso con la protección de los datos personales y los derechos de las personas que proporcionan información a terceros.

Asimismo, precisó que, en caso de iniciar el procedimiento correspondiente, la autoridad actuará conforme al marco legal y con el objetivo de proteger el interés público.

Investiga Aeroméxico supuesta filtración y venta de base de datos de clientes

Aeroméxico informó que, ante esta situación, activó de inmediato un protocolo de investigación exhaustiva con el objetivo de verificar la autenticidad de la información difundida, identificar el origen de la supuesta filtración y determinar el alcance real de los daños en caso de confirmarse el incidente.

Destacó no se ha identificado exposición de información financiera, datos de tarjetas de pago ni contraseñas de cuentas de nuestros clientes, incluidas las correspondientes a Aeroméxico Rewards.

La aerolínea confirmó que ya se encuentra en coordinación con las autoridades competentes para colaborar plenamente en las indagatorias técnicas e informó que notificará de manera oportuna cualquier avance relevante sobre el caso.

Finalmente, como una medida preventiva de seguridad digital, la empresa exhortó a todos sus clientes a mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude, recomendando desconfiar de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas inusuales que soliciten datos personales o información bancaria a nombre de la institución.