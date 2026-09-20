Sheinbaum: su gobierno construye derechos para el pueblo, defiende la soberanía y la independencia

Presidenta Sheinbaum En Baja California Sur, como parte de la gira por todo el país "Honestidad y Resultados", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que su gobierno construye derechos para el pueblo, defiende la soberanía y la independencia

A diferencia del pasado, cuando se gobernaba para unos cuantos y no había derechos sino que se construían privilegios, “en el presente se construyen derechos para el pueblo de México, se defiende la soberanía y la independencia”, estableció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Baja California Sur, en el marco de su gira “Honestidad y Resultados”, la mandataria federal enfatizó que el próximo mes se asignarán 500 plazas para maestros en aquella entidad, adicionales a otras 500, que ya se asignaron este mes.

Acompañada del mandatario sudcaliforniano, Víctor Manuel Castro Cosío y varios integrantes del gabinete federal, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que no puede haber divorcio entre pueblo y gobierno.

Al tiempo que enfatizó que hay que estar cerca del pueblo siempre, señaló que en Baja California Sur y en todas las entidades del país “puede haber problemas, pero siempre lo solucionamos entre mexicanos.

“La injerencia no, la subordinación tampoco, el entreguismo menos, México defiende siempre su soberanía la dignidad del pueblo, la independencia de nuestra patria que se oiga bien y que se oiga fuerte en este mes de la independencia”.

En este contexto señaló que en Los Sentimientos de la Nación”, Morelos no sólo pidió justicia social, libertad e independencia, sino soberanía, entendida como aquella que dimana del pueblo

“Soberanía quiere decir que el pueblo manda en nuestro país, no manda una potencia extranjera. La soberanía dimana del pueblo, que ninguna potencia extranjera, que ninguna élite define el futuro de la patria, esa es la independencia de México.

Ahora que hablan a veces algunos en nuestro país de ir a denunciar al extranjero o buscar la intervención extranjera en el mes de la Independencia decimos “nunca, México es un país libre independiente y soberano, bastante nos costó llegar a este momento para ir a buscar nuevamente a un emperador para que gobierne nuestro país”.

En este contexto, la jefa del Ejecutivo Federal recordó que en los últimos 8 años, el salario mínimo pasó de 2,800 a 9,500 pesos al mes, entre el 2018 y lo que va del año en curso, lo que permitió sacar de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos.

Además, refirió que desde la pasada administración, con los programas de bienestar “desde el 1º de septiembre dije:`es el amor hecho política pública´”, al tiempo que enfatizó que sólo en México se llega a los 65 años, por Constitución se tiene una pensión universal para adulto mayor.

No se compran votos, como Morelos pidió “que se modere la opulencia”

La presidenta Sheinbaum Pardo, reiteró que la Cuarta Transformación no compra votos, como en el pasado, “damos derechos al pueblo de México que es muy distinto, se llama construir justicia social.

“Eso pidió Morelos hace más de 200 años, -abundó-: `que se modere la opulencia y la indigencia´”, y con los Programas de Bienestar, el aumento al salario se distribuye la riqueza para que llegue al que menos tiene, a diferencia del pasado, abundó, cuando se gobernaba para unos cuantos, había nepotismo, ahora no, ahora desde la pasada administración, son gobiernos del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México.

A diferencia de los gobiernos cuando la deuda privada se hizo pública,

cuando el Fobaproa, “deuda que nunca va a acabar de pagar el pueblo de México, hoy hablando de finanzas públicas, no podríamos estar haciendo lo que hacemos ... el dinero del pueblo sagrado y se le regresa al pueblo de México”, estableció.

Durante su discurso se refirió a los resultados de la Cuarta Transformación en la entidad sudcaliforniana resaltó que 68,839 adultos mayores reciben su pensión, 15,900 personas con discapacidad,31,628 estudiantes de preparatorias públicas tienen sus becas y fomentar la permanencia en las escuelas y nadie se quede sin estudiar,

A nivel secundaria y primaria más de 107 mil estudiantes reciben becas escolares para fomentar la permanencia escolar y ayudar a la economía de las familias, así como el magisterio en la entidad se vio beneficiado con la asignación de 500 plazas, y adelantó que “a partir del 1º de octubre van a ser otras 500 plazas para maestros”.

Resaltó que en total 238,413 personas reciben un apoyo de los programas de Bienestar: pensión adulto mayor, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años”, con recursos públicos por 4,465 millones de pesos que van directo al pueblo, sin intermediarios.

También se refirió a programas de infraestructura en aquella entidad, como el mantenimiento mayor a la carrera transpeninsular, se atiende el problema del abasto de agua con la construcción de la presa El Novillo, mejora del transporte público en La Paz, construcción de 47,000 viviendas para personas de escasos recursos, que se comenzarán a asignar el mes que entra en dos desarrollos en Los Cabos.

Subrayó: “se acabó la época donde había grandes desarrollos turísticos y los trabajadores sin vivienda, eso no, vivienda digna para todos los trabajadores del turismo”.