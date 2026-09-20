Detienen a nueve presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Mazatlán

Autoridades federales detuvieron a nueve presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos un menor de edad, durante un operativo realizado en Mazatlán, Sinaloa, luego de que elementos de seguridad fueran agredidos con armas de fuego.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el operativo se realizó como parte del reforzamiento de la seguridad en el municipio, donde se incrementaron los patrullajes y la presencia de fuerzas federales.

De acuerdo con la dependencia, durante uno de los recorridos terrestres, en la zona limítrofe con Durango, elementos de la SSPC y de la Secretaría de Marina fueron atacados a balazos. Los agentes repelieron la agresión y posteriormente lograron detener a nueve personas.

Entre los detenidos se encuentran Cleina Casandra Valencia Bernal, de 31 años; Jesús Daniel Soto Ruelas, de 36; Jesús Ignacio Rivera Leal, de 20; Próspero Daniel Herrera López, de 21; Heriberto Aranda Carrizales, alias “El Chore”, de 52; Juan Miguel Leos Urbina, de 23; Armando Patricio Quintero, de 21; Flor Egipcia Parra, de 23 años, y un adolescente.

Fuentes oficiales citadas por EFE señalaron que las personas detenidas serían integrantes del Cártel de Sinaloa, pertenecientes a la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron 17 armas largas, entre ellas una ametralladora; más de 120 cargadores; cartuchos; lanzagranadas; 40 artefactos explosivos improvisados; equipo táctico; dosis de marihuana y seis camionetas, una de ellas con blindaje artesanal.

El despliegue ocurrió un día después de que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, se reuniera con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, para formalizar el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán con mil 600 elementos del Ejército mexicano.

El incremento de la presencia federal ocurre en un contexto de violencia asociada a la disputa entre las facciones conocidas como Los Chapitos y Los Mayos, ambas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las cifras oficiales referidas en el reporte, esta confrontación comenzó el 9 de septiembre de 2024 en Culiacán y, desde entonces, ha dejado más de 3 mil personas fallecidas.

La SSPC mantiene los operativos y patrullajes en la zona como parte de las acciones de seguridad implementadas ante la disputa entre grupos criminales.