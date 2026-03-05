Llama Morena en Senado a dejar de lado intereses de grupo que frenen Reforma electoral

El senador de Morena, Antonino Morales refrendó su respaldo a la reforma electoral de Sheinbaum

Senadores de Morena llamaron a todas las fuerzas políticas a declinar cualquier interés personal o de grupo y dejar a un lado la mezquindad política para aprobar la reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.

“Ha llegado la hora de definiciones. Convoco a todas y todos los legisladores a ser auténticos representantes populares y poner por delante el fortalecimiento de la democracia participativa”, demandó el senador de Morena, Antonino Morales Toledo

Consideró que no se puede permitir que intereses particulares o de grupo frenen la voluntad del pueblo expresada en las urnas y en las calles.

“Es momento de demostrar grandeza política. No podemos permitir que mezquindades o aspiraciones individuales frenen el mandato popular. Debemos privilegiar el fortalecimiento de la democracia participativa, representativa y austera que nos ha mandatado el pueblo. El único compromiso que debe guiarnos es con México”, estableció

Morales Toledo, manifestó su total respaldo a la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Sheinbaum al considerar que pone por delante el interés de la nación y fortalece la vida democrática de México.

“Esta reforma, que incluye la reducción del Senado y un control financiero más riguroso, es un paso firme hacia la consolidación de una auténtica democracia. No se trata de ocurrencias, es un decálogo construido con y para el pueblo”, expresó

El senador por Oaxaca anticipó que, ante eventuales obstáculos legislativos, la presidenta Sheinbaum contará con el aval de los morenistas para impulsar un Plan B.

“Coincidimos plenamente con el contenido de la iniciativa y, si se requiere implementar un plan B para que estos cambios lleguen a la realidad, cuente la doctora Sheinbaum con nuestro respaldo absoluto. Este proyecto de transformación no lo detiene nadie”, aseveró

Esta propuesta –agregó--no solo cumple un compromiso de la mandataria, sino que recoge de manera fiel las demandas expresadas por el pueblo durante sus recorridos por territorio nacional.

El senador destacó que la reforma establece constitucionalmente mecanismos de democracia directa como consultas populares y plebiscitos. “Hoy la pregunta es ¿La reforma electoral es de los partidos políticos o del pueblo? Nosotros tenemos clara la respuesta”.