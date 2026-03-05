Sheinbaum no ve traición del PT y PVEM si rechazan su reforma electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum no ve traición de PT y PVEM por no apoyar su reforma electoral

Reforma electoral — Frente a la negativa de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) en apoyar su propuesta de Reforma Electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que estos aliados de Morena estén cometiendo una traición a la Cuarta Transformación por pensar y actuar distinto.

“Son puntos de vista distintos, no lo pondría como que es una traición a la Cuarta Transformación, son puntos de vista distintos. Para mí es muy importante porque yo me comprometí con la gente a presentarlo de esa manera y en el Congreso hay puntos de vista distintos. Vamos a esperar para ver cómo se da el debate y la votación, y ya en el momento en que se definan las coaliciones para el 27 se definirá por parte de los partidos políticos”.

Sheinbaum criticó las expresiones de políticos de oposición sobre su iniciativa, ya que usaron insultos para descalificar la reforma y también para referirse a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo han planteado sobre los partidos aliados de Morena, pero no hablan de la posición de los otros partidos. Me llama mucho la desnotación y el uso de groserías hacia la presidenta de México”, comentó.

Resaltó que dependerá de Morena si mantiene su alianza con PT y PVEM en las elecciones de 2027.

La Crónica de Hoy 2026