EU niega que México tenga “la puerta cerrada” en la coalición militar contra carteles

Trump firmando el Escudo de las Americas donde junto a gobiernos latinoamericanos, combatirá al narcotráfico (Eduard Ribas/EFE)

Estados Unidos negó este sábado que México tenga “la puerta cerrada” en la coalición militar para combatir a los cárteles del narcotráfico anunciada por Donald Trump junto a una docena de líderes latinoamericanos de derecha.

“No es ninguna puerta cerrada, es una oportunidad para reconocer a países que desde el primer día de la Administración del presidente Trump se han puesto la camiseta y se han alineado”, indicó la portavoz en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, al ser cuestionada sobre la exclusión de México.

Asimismo, aseguró que en el futuro habrá “una oportunidad de expandir” la alianza, bautizada como ‘Escudo de las Américas’ mostrando “los resultados” que se logren.

Durante una cumbre celebrada en un campo de golfo de Trump en Florida, el republicano firmó la proclamación que crea esta alianza, cuyo objetivo es usar “la fuerza militar letal para destruir” a los carteles.

En la cita participaron los líderes, afines ideológicos de Trump, de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

En cambio no fueron invitados los gobiernos progresistas de México, Brasil o Colombia.

Durante el discurso, cargó contra México a quien definió como el “epicentro de la violencia de los carteles” y aunque comentó que la presidenta Claudia Sheinbaum es “muy buena persona y tiene una voz hermosa” criticó que no le haya permitido a EU atacar militarmente a los narcos en territorio mexicano.

Según Molano, el republicano “hizo una oferta a los líderes en la sala” de que “si piden asistencia militar estadounidense para combatir el narcotráfico. lo van a tener”.

Asimismo, enfatizó que la alianza se basa en “la soberanía y el Estado de derecho” de casa país, pero destacó que “la oferta de Estados Unidos está en la mesa”. (Con información de EFE)