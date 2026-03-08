Exclusión laboral, el otro rostro que lacera a 19 millones de mujeres en México

En México, hay 23.8 millones de personas excluidas, de ellas, el 80% son mujeres Foto Red de Mujeres

Más allá de la lucha que libran millones de mujeres todos los días en México por vivir libres de violencia que adopta muchos rostros, hay otra realidad injusta que lacera a este sector de la población en nuestro país: exclusión laboral, pues actualmente 19 millones de mujeres sufren esta condición.

La violencia contra las mujeres adopta muchas formas y en 20 años, la exclusión laboral de las mujeres prácticamente no se ha movido y peor aún se ha disparado año tras año: Por cada hombre en exclusión laboral hay 4 mujeres

En 2005 eran 17,2 millones (53%), ahora hay 1.8 millones más fuera del trabajo; la mayoría, por labores de cuidados no remuneradas

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó el segundo reporte del Panorama Laboral: Perspectiva desde las Mujeres con datos de la ENOE del INEGI.

En total en México, hay 23.8 millones de personas excluidas, de ellas, el 80% son mujeres. Por cada hombre en exclusión hay 4 mujeres.

El análisis recalca que la mayoría de mujeres están excluidas de las posibilidades de trabajar y gran parte de ellas por estar dedicadas a labores de cuidado en su hogar.

Esta realidad no es reciente; de hecho, sobre las mujeres pesan al menos dos décadas de exclusión, con estructuras laborales que les imponen un rol cultural de género y además violentan su derecho humano al trabajo.

En la actualidad las mujeres sin trabajo —desempleadas o dedicadas a labores de cuidado no remuneradas— suman 19 millones; representan 44% de las Población Potencialmente Productiva (PPP) de mujeres.

Para dimensionar, es preciso acotar que del total de 23.8 millones de personas excluidas en el país, 8 de cada 10 son mujeres (80%) y solo 2 son hombres. Hay 4 veces más mujeres excluidas: por cada hombre en exclusión, hay 4 mujeres en esa situación.

La principal razón de exclusión de las mujeres es la falta de servicios públicos de cuidado suficientes, accesibles, asequibles y de calidad, que abran la opción de cuidar a niñas y niños menores (“centros infantiles”) o en edad escolar (escuelas “de horario ampliado”) y a otras personas que requieren cuidado.

Del universo actual, las que no tienen trabajo, ya sea por estar desempleadas o dedicadas a labores de cuidado no remuneradas, suman 19 millones; 44% de las mujeres en la PPP de mujeres.

¿DECEPCIÓN?

La situación de las mujeres ocupadas también es desalentadora. El hecho de que tengan trabajo remunerado no es sinónimo de que cuenten con derechos laborales ni mucho menos un trabajo digno.

De las 24.3 millones de mujeres ocupadas, la mayoría trabaja en condiciones precarias, en trabajos sin seguro social “informales”. Y esa situación prácticamente no ha cambiado en 20 años.

Actualmente 14.4 millones de mujeres carecen de afiliación al seguro social y acceso a instituciones de salud por vía laboral; son 60% de las mujeres ocupadas. Hace 20 años eran 67%, 9.7 millones.

En dos décadas, la reducción en porcentaje fue mínima, pero en cantidad, ahora son 4.7 millones más.

Con respecto a la informalidad laboral, hoy en día 13.6 millones tienen trabajos informales, representan 56% de las mujeres ocupadas.

En 2005 eran 9.2 millones, que representaban el 60% de las ocupadas. Es decir, en dos décadas baja un poco el porcentaje; sin embargo, ahora son 4.4 millones de mujeres más en trabajos sin derechos laborales, sin protección social, es decir, en trabajos informales.