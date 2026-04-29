¿Quién es Enrique Inzunza?: Senador morenista acusado por EU de Narcotráfico pasó lista hoy pero no acudió al recinto

Enrique Inzunza El senador de Morena es uno de los funcionarios que enfrenta acusaciones formales del gobierno de Estados Unidos por narcotráfico.

Una nueva tensión entre México y Estados Unidos estalló este miércoles 29 de abril luego de que el Departamento de Justicia del vecino del norte realizó una acusación formal en contra de 10 funcionarios y ex funcionarios de nuestro país por vínculos con el Cártel de Sinaloa. Uno de los perfiles más destacados es el de Enrique Inzunza Cazarez, actual senador de la República y perteneciente a la bancada de Morena.

¿Quién es Enrique Inzunza Cazarez?

En el Senado de la República, Inzunza Cázarez forma parte del Grupo Parlamentario de Morena y ha asumido un papel relevante en el trabajo legislativo. Preside la Comisión de Estudios Legislativos e integra otras comisiones como Gobernación, Justicia y Jurisdiccional.

Ha presentado iniciativas y dictámenes en materias como justicia, organización institucional y derechos laborales, incluyendo propuestas relacionadas con la reducción de la jornada laboral y modificaciones a diversas leyes federales.

En días recientes, el senador se pronunció a favor de juzgar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos por violación a la soberanía nacional luego de que se confirmara que los funcionarios estadounidenses que fallecieron en su estado tras un accidente vial formaban parte de la CIA y estaban operando con conocimiento del gobierno estatal.

De acuerdo con fuentes en el Senado, el funcionario pasó asistencia este miércoles 29 de abril, pero no estuvo presente durante la sesión.

Ahora, por medio de sus redes sociales, negó las acusaciones en su contra y asegura que las acusaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos son una medida tras el descubrimiento de los agentes de la CIA operando en Chihuahua. Aseguró que se trata de un ataque orquestado en contra del movimiento de “Cuarta Transformación”.

El día de ayer, desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) April 29, 2026

¿De qué se le acusa Enrique Inzunza por parte de Estados Unidos?

De acuerdo con el reporte oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Inzunza Cazarez es señalado por presuntamente ser parte de una red de corrupción que ha ayudado a operar al Cártel de Sinaloa en el estado a través de protección a cambio de financiamiento ilícito.

Se le presentan cargos de conspiración, narcotráfico, posesión de armas que implicarían una pena de al menos 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.