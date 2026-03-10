Sheinbaum pide “personalmente” a Trump que se eliminen aranceles al acero, aluminio y vehículos en revisión del T-MEC

Revisión del T-MEC Sheinbaum confía en su buena química con Trump para una revisión del T-MEC satisfactoria para ambas partes (@Claudiashein/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno buscará la eliminación de aranceles al acero, aluminio y vehículos durante la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que comenzará el lunes de la próxima semana, al considerar que estas tarifas afectan el comercio dentro de la región.

Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum explicó que la postura del gobierno mexicano es que las tarifas comerciales entre ambos países no deberían existir cuando se cumplen las reglas de origen establecidas en el T-MEC, firmado por los tres países en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump.

“Nosotros queremos la disminución o de plano que se quiten esos aranceles a todo aquello que cumpla con las reglas de origen”, señaló la mandataria al referirse a las medidas unilaterales aplicadas por la Administración republicana, que son del 25% al acero y del 10% al aluminio.

La presidenta mexicana explicó que la postura de México también incluye reducir o eliminar los gravámenes o cuotas en el sector automotriz, uno de los pilares del comercio regional.

“Esa es nuestra posición. Evidentemente queremos que (los aranceles) lleguen a cero los vehículos y si no, pues que por lo menos no haya mayor cuota los vehículos de México, los que no están en el tratado que los que se hacen en Europa o Corea, que son los acuerdos a los que ellos han llegado”, afirmó.

La gobernante mexicana indicó que estas posiciones han sido planteadas directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, así como en las mesas de trabajo entre funcionarios de ambos países.

“Eso es lo que hemos estado pidiendo a los Estados Unidos tanto de manera personal cuando hablo con el presidente Trump como en las mesas de trabajo con el secretario de comercio y con el responsable de los tratados comerciales de los Estados Unidos”, señaló.

Sobre la mesa, dos temas centrales

Sheinbaum añadió que Washington ha puesto sobre la mesa dos temas centrales para la revisión del acuerdo: el cumplimiento de las reglas de origen y el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales.

“Ellos han estado planteando que es garantizar las reglas de origen (…) que lo que se produce en México pues tenga una cadena productiva, es decir, que todos los componentes de eso que se produce en México la mayor parte hayan sido producidos en América del Norte”, explicó.

“En eso estamos de acuerdo en esencia”, señaló, al tiempo que indicó que México también coincide en la necesidad de garantizar cadenas de suministro más sólidas en el bloque comercial.

Sheinbaum subrayó que las conversaciones con Washington se mantienen de forma constante mientras se prepara el inicio formal de la revisión del acuerdo comercial de América del Norte, el cual contempla evaluaciones periódicas entre los tres países.

“Hay comunicación permanente y obviamente nosotros consideramos que para beneficio de ambos países pues las tarifas no deben existir”, sostuvo.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren apenas unos días antes de que México sostenga su primera negociación con Estados Unidos, el próximo 16 de marzo, y con Canadá en Mayo, para la revisión del T-MEC que sostienen los tres países, y que sustituyó al TLCAN en 2020.