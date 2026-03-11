Acuerdo con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital

Citlalli Hernández CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2026.- Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde presentó el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

De acuerdo a una encuesta del INEGI, en el 2024 el 83.7% de los mexicanos utilizó internet desde cualquier dispositivo, esto equivale aproximadamente a 90.3 millones de personas.

De igual manera, otro dato que reveló dicha encuesta muestra que, en el año ya mencionado, alrededor de 18.9 millones de personas denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia o ciberacoso en el espacio digital.

Si bien la diferencia del porcentaje de hombres y mujeres que vive ciberacoso no es tan diferente; por cada 10 mujeres, 7 hombres fueron víctimas, el ciberacoso a mujeres se expresa de manera diferente.

Mientras que en el caso de las mujeres este se manifiesta por medio de insinuación o propuestas sexuales, suplantación de identidad, rastreo de cuentas o sitos web, críticas por aparecía, la publicación o venta de imágenes y videos de contenido sexual, por mencionar algunos ejemplos. En el caso del hombres la mayoría de la violencia se manifiesta principalmente como mensajes ofensivos, seguido de provocaciones que tienen el objetivo de que reaccionen de manera negativa y la amenaza de que se publique información personal (audios o videos) para poder extorsionarlos.

Empero, lo que prevalece en ambos es el contacto mediante identidades falsas.

En los últimos cuatro años el ciberacosos ha ido aumentando en el espacio digital.

Con el objetivo de prevenir y atender todas estas situaciones, el día de hoy en la Mañanera del Pueblo, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó el Primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales (Google, Meta y Tik Tok) para combatir las violencias en el ámbito digital.

Continuamente se le va a continuar dando seguimiento a las Mesas de trabajo para profundizar en otras acciones. En el dialogo con las plataformas se compartió que ya siguen una serie de medidas para combatir el ciberacoso:

. Cuentan con normas comunitarias sobre lo que está y no está permitido en la plataforma.

. Han desarrollado guías especializadas para prevenir todo tipo de violencia.

. Ofrecen herramientas y recursos para apoyar a victimas de violencia

. Los usuarios puedes reportar fácilmente conductas que violen las normas.

. Las plataformas colaboran con las autoridades respetando la ley, la privacidad y los derechos de la personas usuarias.

También se busca fortalecer la reacción ante los casos en los que se crea contenido usando Inteligencia Artificial, ya que la no premura entre la vinculación de no entregar pruebas y el proceso legal, complica que se haga justicia.

El acuerdo se divide en dos partes: se han establecido 9 accione en materia de prevención y 8 acciones en materia de atención.

Prevención:

.Revisión de las normas de convivencia comunitaria en las redes sociales para su fortalecimiento.

. Generar y difundir conjuntamente la Cartilla de la seguridad digital.

. Campañas para posicionar mensajes educativos y formativos dirigidos a personas creadoras de contenido y usuarias.

. Campañas para incentivar la denuncia y reportes con las autoridades correspondientes y en las herramientas de denuncia de las plataformas.

.Campañas informativas en el espacio digital para: fomentar la denuncia, proteger a las mujeres contra contenido no deseado, notificar a personas usuarias que incurran en violaciones y normas comunitarias.

. Fortalecimiento de herramientas y políticas para prevenir, atender y erradicar a violencia.

.Educar el ecosistema de personas creadoras de contenido y personas usuarias para fomentar un entorno digital inclusivo.

. Generar información accesible para sensibilizar a las y los usuarios sobre el uso responsable de tecnología.

. Robustecer estrategias de prevención con mesas de dialogo constante y trabajo conjunto.

Atención:

. Se van a activar medidas inmediatas para atender casos de violencia a través de: definir los contenidos que se consideran violencia y delitos contras las mujeres basados en principios constitucionales y de derechos humanos (abuso, acoso, violencia sexual, etc), fortalecimiento de políticas y restricciones de las plataformas relacionadas con la prohibición de publicaciones en materia de abuso, especialmente si se trata de menores de edad e informar las consecuencias a las y los usaros ante la detección de contenido de abuso y explotación sexual.

. Creación de una guía para reportar contenido y usar herramientas de protección en las plataformas digitales.

. Fortalecimiento de herramientas y políticas para generar mejores espacios de reporte y denuncia a perfiles, cuentas, usuarios que infrinjan las normas comunitarias.

.Vincular los mecanismos de reportes de violencias habitando la Línea 079 opción 1 para primeros auxilios emocionales y canalización a instituciones de atención.

.Cooperación con autoridades para la investigación hacia la atención de víctimas a través de contactos directos entre las empresas, las Fiscalías, Ministerios Publico y Policías Cibernéticas.

.Colaboración estratégica para el retiro de contenido violento o íntimo no consentido sin comprometer la custodia digital.

.Desarrollar nuevas herramientas y políticas accesibles comprensibles y de fácil consulta que permite atender casos de acoso y otras conductas de abuso y odio que afectan a las mujeres.

. Se establecerán mesas de trabajo para coordinar una cooperación entre autoridades, instituciones académicas, expertos digitales y organizaciones sociales.

El acuerdo fue firmado durante la Mañanera del Pueblo.

Y por su parte, la presidenta de México Claudia Sheinbaum afirmó que: “El cambio cultural es fundamental, es decir, la no normalización de la violencia, la discriminación, la exclusión y lamentablemente en el espacio digital comienza a normalizarse en algunos espacios estas violencias”.