La gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro: Sheinbaum

Gasolina Magna no pasará de 24 pesos Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

Este miércoles 11 de marzo del 2026, el Gobierno de México renovó el acuerdo con el sector gasolinero que establece que el precio de la gasolina Magna no debe de superar los 24 pesos por litro en todo el país.

El acuerdo se firmó en el Palacio Nacional después de una reunión entre directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), representantes del sector gasolinero y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al finalizar el encuentro, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, confirmó que el límite se mantiene. “Se mantiene el 23.99”, señaló.

Por su parte, el presidente de Onexpo Nacional, Enrique Félix Robelo, explicó que el convenio se renovó luego de que el primero cumpliera un año en febrero.

“Se mantiene el acuerdo con el sector gasolinero. Como ustedes saben, se cumplió un año en el mes de febrero y hoy se firma el acuerdo por otros seis meses para estabilizar el precio de la gasolina regular”, dijo.

“No es un subsidio”: Pemex

Durante el intercambio con la prensa, Rodríguez Padilla negó que el mecanismo de control y apoyo al precio del combustible sea un subsidio.

“No es un subsidio. Estamos bien, bien. No hay subsidios en la gasolina”, afirmó.

Por otro lado, cuando se le preguntó la razón de por qué el acuerdo establece únicamente un tope para la gasolina Magna y no para la Premium, el director de Pemex explicó que esta última corresponde a un mercado muy limitado.

Por otro lado, en cuanto a si ese precio también se mantendría, respondió: “Es lo igual igual”