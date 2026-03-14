Inaugura Fonatur primer Sendero Camina Libre, Camina Segura en Acapulco

Sendero Camina Libre, Camina Segura en Acapulco

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, inauguró el primer sendero “Camina Libre, Camina Segura” de las avenidas Universidad e Ignacio Chávez, la cual aseguró que es una transformación urbana para la seguridad y movilidad de habitantes y turistas en Acapulco.

“Y cuando empezamos el programa ”Acapulco Se Transforma Contigo", la presidenta me dijo: Sebastián, hay que hacer en Acapulco Senderos Seguros. Y por eso estamos haciendo 20 kilómetros de Senderos Camina Libre, Camina Segura, y hoy estamos inaugurando los primeros 2 kilómetros de Senderos Seguros”, precisó Ramírez Mendoza.

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, destacó la importancia de los Senderos Seguros, pues considera que un espacio iluminado permite sentir seguridad, además de que estas acciones benefician al turismo en el puerto.

A su vez, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, declaró que el Fonatur ha hecho un trabajo extraordinario no sólo con la mejora urbana, sino también los de servicios integrales como la recolección de basura.

El sendero cuenta con más de 100 luminarias tipo cerillo, así como más de 150 bolardos y banquetas remodeladas, y trabajo de bacheo.

La Crónica de Hoy 2026