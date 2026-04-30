Exige PRI retirar registro a Morena; “No es un partido, es un cártel”: Alito Moreno

Alito Morena acusa presuntos vínculos de Morena con grupos criminales

La dirigencia nacional del PRI solicitará el retiro del registro como partido político a Morena por estar presuntamente vinculado con el crimen organizado, luego de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza.

“ Nosotros habremos de presentar de manera formal que se le retire el registro al partido Morena, porque no es un partido político, es un cartel del crimen organizado y no merecen participar en las elecciones por una razón, porque ellos tienen al crimen organizado de su lado”, aseveró el dirigente tricolor, Alejandro Moreno.

En conferencia de prensa, Alito Moreno, exigió al gobierno federal dejar de lado estrategia de dilación y cumplir con la solicitud de Estados Unidos para extraditar al mandatario estatal y otros 9 implicados entre ellos un senador de Morena, en presuntos implicados en presuntos delitos de narcotráfico y colusión con grupos criminales.

“Que se dejen de hacer tontos y pericos, entreguen a Rubén Rocha, que extraditen a Rubén Rocha y a todos y los manden a los Estados Unidos por una razón porque se ha tenido que venir y hacer justicia desde otro país, porque aquí hay impunidad”, indicó

Advirtió que esta solicitud del gobierno estadounidense puede repercutir en las negociaciones del T-MEC cuyas negociaciones formales arrancarán a finales de mayo próximo.

“Claro que esto afecta al T-MEC, el T-MEC viene en las próximas semanas, cómo vas a llegar a negociar ¿Negando una extradición? Porque es muy claro hay una solicitud de extradición y cuando se solicita tiene que haber la detención para luego la extracción y hay 60 días para la aportación y fortaleza de pruebas, yo que les digo que les van a llegar toneladas de pruebas y lo que hoy exigimos es que están despedazando la credibilidad del estado mexicano en el mundo”, indico