Tarjetón Digital del IMSS 2026: así puedes descargarlo y evitar filas para trámites de jubilación y pensión (Imagen generada con IA)

En marzo comenzó la implementación de un nuevo sistema digital en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Tarjetón Digital está dirigido a personas trabajadoras afiliadas al IMSS, así como a jubilados o pensionados del instituto. Este trámite te facilitará el acceso a datos como detalles de percepciones, descuentos y depósitos, sin tener que acudir a bancos o ventanillas físicas.

Aquí te decimos cómo tramitarlo fácilmente y cuáles son los requisitos que necesitas para obtenerlo y así poder realizar el proceso.

Descargar el Tarjetón Digital IMSS: paso a paso para tramitarlo

El trámite se realiza completamente en línea, por medio del portal oficial del Tarjetón Digital del IMSS.

1. Selecciona la opción “Registro de nuevos usuarios o cambio de contraseña”.

2. Completa el formulario.

3. Ingresa un correo electrónico.

4. Genera una contraseña segura: deberás considerar letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

5. En tu correo electrónico recibirás un mensaje del IMSS; revisa también la carpeta de spam.

6. Abre el correo electrónico y da clic en la liga de validación.

7. Al confirmar, tu cuenta quedará activa y podrás descargar el tarjetón y los comprobantes.

¿Qué documentos se necesitan para obtener el Tarjetón Digital del IMSS?

Para registrarte y comenzar a utilizar este servicio, es indispensable contar con los siguientes datos personales:

CURP

Entidad donde resides

Matrícula o Número de Seguridad Social

Fecha en que ingresaste al IMSS

Correo electrónico activo

¿Qué puedes hacer con el Tarjetón Digital del IMSS?

Con el Tarjetón Digital del IMSS podrás agilizar procesos, reducir el uso de documentos físicos, realizar consultas, simplificar trámites y evitar largas filas.

Entre las principales funciones se encuentran:

Descargar comprobantes de pago.

Revisar historial de depósitos y descuentos.

Consultar datos laborales y administrativos.

Dar seguimiento a trámites o créditos del IMSS.

Con esta plataforma, los derechohabientes pueden verificar su nómina, recibos y movimientos de pago de forma sencilla y segura.