Mario Delgado: avanza inscripción a Beca Rita Cetina para uniformes y últiles

Secretario Mario Delgado El secretario Mario Delgado convocó a padres, madres y tutores de estudiantes de primarias púlicas a registrarse para recibir el apoyo único anual para la compra de uniformes y útiles, al cual se han registrado 5.2 millones de estudiantes

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo convocó a madres y padres y familias a inscribir a sus hijas e hijos de nivel primaria para recibir el apoyo económico de la Beca Rita Cetina que se otorgará para la compra de uniformes y útiles escolares.

Recordó que el registro se mantendrá habilitado hasta el próximo 19 de marzo, a través de la página oficial www.becaritacetina.gob.mx, y enfatizó que por instrucciones de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la Beca Rita Cetina contempla la entrega de un apoyo único anual, para comprar uniformes y útiles escolares, con 2,500 pesos por cada hija o hijo de primaria.

Las tarjetas con el recurso serán entregadas durante mayo y el depósito entre julio y agosto próximos.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, informó que previo al cierre de registro del programa Rita Cetina en apoyo para uniformes y útiles, se han inscrito 5 millones 268,571 estudiantes en su plataforma, luego de que se han realizado 82,962 asambleas en las 91,486 escuelas en todo el país, a las cuales asistieron 4 millones 353,048 padres, madres y tutores.

Además, para agilizar el proceso y ampliar la cobertura, se implementó una asamblea virtual que alcanzó un millón de personas conectadas simultáneamente, con lo que ya suman más de 18 millones de visualizaciones en plataformas digitales, para resolver dudas.

Además, comentó que el Gobierno Federal desplegó más de 2 mil puntos de atención presencial en plazas públicas, tianguis y exteriores de escuelas para registrar a quienes no han podido hacerlo en la plataforma.

Indicó que el personal recibe documentos y formaliza registros de manera física mediante un formato construido específicamente para este fin, permitiendo a los ciudadanos localizar su punto más cercano mediante el uso de un código QR y garantizando así la inclusión de todas y todos.