El Pentágono ofrece ayuda a México para combatir a cárteles

El Departamento de Guerra de EU espera respuesta de México para coordinar acciones contra el narco (Archivo/Cuartoscuro)

Combate al crimen organizado — A tres meses para el inicio de la Copa del Mundo de Futbol FIFA 2026 y con alertas encendidas por las acciones de cárteles de la droga en México que podrían tener como blanco a ciudadanos estadounidenses, funcionarios del Departamento de Guerra de Estados Unidos ofrecen su ayuda a las Fuerzas Armadas mexicanas para hacer frente a grupos criminales con el objetivo de reducir la inseguridad que prevalece en algunas regiones del país.

El almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales y Derrick Anderson, subsecretario adjunto del Pentágono para Operaciones Especiales, al comparecer ante el Congreso de Estados Unidos coincidieron en que la percepción creciente del apoyo estadounidense a las operaciones contra los cárteles en México incrementa el riesgo para sus connacionales que radican en territorio mexicano o que están de visita.

Ambos funcionarios del Departamento de Guerra, a través de un documento presentado ante el Congreso, destacan que “la violencia incitada por los cárteles plantea desafíos de seguridad persistentes en toda la región, incluyendo en México, donde viven 1.6 millones de residentes permanentes de EU y que recibe la visita anual de 9 millones de turistas de EU”.

En este contexto, el testimonio de los dos funcionarios destaca que “la reciente publicidad y el aumento en la percepción sobre el apoyo estadounidense a las operaciones contra los cárteles en México suscitan preocupaciones sobre el riesgo para los estadounidenses”.

COOPERACIÓN

En su testificación, Frank Bradley y Derryck Anderson subrayan que derivado de las operaciones especiales de EU en el combate a grupos del crimen organizado trasnacional en América, extendieron su ofrecimiento formal de cooperación a las Fuerzas Armadas Mexicanas para combatir a los grupos criminales.

El almirante estadounidense Frank Bradley (Archivo)

“Aplaudimos su reciente eficacia y nos mantenemos preparados para proporcionar apoyo de Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF, por sus siglas en inglés) a las Fuerzas Militares y de seguridad mexicanas con el fin de desmantelar las organizaciones narco-terroristas”, expresan en el documento presentado el jueves ante el Congreso estadounidense.

Información presentada por el Departamento de Guerra resalta que las redes de los cárteles en América, sigue socavando la gobernabilidad en la región y alimentan flujos ilegales de drogas y migrantes irregulares que afectan a Estados Unidos, aun con las operaciones de cacería de migrantes en la frontera común entre ambos países.

ALERTA

Derivado de las acciones de combate al crimen organizado, los dos mandos de las Fuerzas Especiales del Departamento de Guerra de EU advierten que la violencia desatada por grupos criminales en territorio mexicano representa un riesgo importante, en particular para ciudadanos estadounidenses con residencia permanentes en algún estado en México, así como a los que llegan en plan turístico, por lo que frente a este panorama, mantiene vigente una alerta de seguridad para sus connacionales.

Esta advertencia llega luego de que el pasado 25 de febrero la Embajada de EU en México levantó las restricciones de viaje para sus connacionales en algunas regiones del país, medida que había sido implementada tras la operación policial del 22 de febrero, que concluyó con la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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