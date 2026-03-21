“Benito Juárez no es sólo historia, sino presente y guía”, celebra Sheinbaum en Guelatao

Sheinbaum conmemora el 220 220 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez en Guelatao, Oaxaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este sábado el 220 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez en Guelatao, Oaxaca, donde reconoció que Juárez no es sólo historia, sino presente, guía, conciencia y seguirá viviendo entre las y los mexicanos.

Aseguró que en la actualidad se reafirma su legado, ya que Juárez vive en cada escuela pública, en cada acto de justicia, en cada comunidad y en cada decisión que pone a México por en cima de cualquier interés particular. “Juárez vive en la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, celebró al afirmar que los principios de justicia, legalidad y defensa de la soberanía impulsados por Juárez siguen siendo guía para su gobierno.

“México se reconoce en su historia, sus principios, en su dignidad y en sus convicciones profundas. Hoy evocamos a Benito Juárez como una presencia viva que sigue marcando el rumbo de la nación”, señaló Sheinbaum al comentar que hablar de Juárez es hablar del origen moral de México.

La presidenta recordó que Benito Juárez, quien nació en Guelatao en 1806, quedó huérfano siendo un niño y su mundo era el de su comunidad y sus raíces; destacó que no heredó privilegios ni riqueza material, pero sí un legado mucho mas profundo: “su cultura, su identidad como indígena, su sentido de comunidad y su sentido de justicia. Sobre esa base, Juárez construyó su carácter”.

Detalló que Benito Juárez decidió abrirse camino donde no había caminos, sin aceptar límites, “no siguió la carrera eclesiástica, optó por el derecho, el pensamiento liberal y la construcción de un país de ciudadanos y no de súbditos”, evocó.

“Entendió que la educación no era un logro personal, sino una herramienta para transformar la realidad. comprendió que el conocimiento debía ponerse al servicio de la justicia y consolido que México no sería verdaderamente libre mientras existieran los privilegios”.

Juárez siempre luchó contra los privilegios

Sheinbaum recordó que Benito Juárez fue regidor, diputado, juez, gobernador y en cada uno de esos espacios tomo decisiones que reflejaban una misma convicción: “la igualdad ante la ley y no el abuso... El siempre luchó contra los privilegios”.

Destacó que Benito Juárez siempre se opuso al abuso, autoritarismo y a la desigualdad en todos sus sentidos, dicha decisión tuvo consecuencias, fue perseguido, encarcelado y enviado al exilio, pese a ello, nunca se apartó de sus principios, ni se desvió de su camino; el 18 de julio de 1872 murió sirviendo a México, de forma sencilla, austera y en el cumplimiento de su deber.

“Juárez es el indígena que abrió camino en una sociedad cerrada, es el hombre que convirtió la ley en instrumento de justicia, es el reformador que derribó los privilegios, es el presidente que defendió la soberanía frente a potencias extranjeras.

“Es el ciudadano que nunca se colocó por encima del pueblo, es el que gobernó para servir, el presidente que hasta la fecha sigue causando molestia con sus enseñanzas a los conservadores”, pronunció la mandataria.

Por lo que, aseguró, el legado de Benito Juárez es fortaleza, guía y está para recordar que la soberanía no se negocia, que la justicia no se simula, que la igualdad ante la ley nunca se posterga .

“Nos recuerda que las decisiones que transforman a una nación no son fáciles pero siempre necesarias... El ejemplo de Juárez nos orienta y nos enseña que gobernar es decidir con principios, que transformar es enfrentar resistencias y que hay que servir al pueblo”, aseguró la presidenta.

Reconocen a Margarita Maza como primera embajadora de México

Durante el evento, la presidenta aseguró que este día no sólo se conmemora a Benito Juárez García, sino también a su esposa Margarita Maza de Juárez, quien fue una figura fundamental en la historia de México por su apoyo incondicional a la causa liberal.

La presidenta aseguró que cada año de su Gobierno es dedicado una mujer, el primero fue a las mujeres indígenas y este año a Margarita Maza.

Por ello, durante el acto, la presidenta reconoció a Margarita Maza como la primera embajadora histórica de México; también se develó un billete de Lotería y un timbre postal en su honor.