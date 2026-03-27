Con expansión de industria creativa audiovisual, México debe ir a la par de derechos labores, advierten en Morena

CDMX — Con expansión de industria creativa audiovisual, México debe ir también a la par de garantizar en las leyes derechos labores, dijo el diputado Pedro Haces, coordinador de Operación Política de la bancada de Morena.

El legislador puntualizó que el crecimiento de la industria creativa en México ha superado el ritmo de actualización de su marco laboral.

“En un contexto donde la demanda global de contenidos —impulsada por plataformas de streaming— ha acelerado la producción audiovisual, el país tiene una oportunidad para consolidarse como un actor relevante. Sin embargo, ese crecimiento solo será sostenible si va acompañado de reglas laborales claras”, expuso.

Ante la reciente aprobación de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de derechos de las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes, Haces Barba aseveró que este nuevo marco jurídico busca cerrar esa brecha, con un marco más actualizado, para que México pueda avanzar hacia una industria competitiva y sostenible, alineada con la dinámica global del contenido.

Consideró que, en términos simples, estas reformas reconocen que detrás de cada película, serie, concierto o producción digital hay trabajadores que requieren certeza laboral, protección de sus derechos y reglas claras de participación.

De acuerdo con datos oficiales, expuestos por el líder parlamentario, la relevancia del sector es creciente: las industrias creativas representan alrededor del 3% del PIB en México, y su expansión ha estado impulsada por el auge del contenido digital.

“Además, se trata de una industria con alto efecto multiplicador, al detonar actividad en servicios, logística, turismo, tecnología y producción, e involucrar a miles de trabajadores por proyecto”.

“Sin embargo, una parte importante del sector aún opera bajo esquemas mixtos de formalidad e informalidad, lo que limita el acceso a seguridad social y estabilidad laboral”, puntualizó, por lo que de manera muy firme insistió en que no puede haber una industria creativa fuerte si quienes la hacen posible no tienen condiciones laborales claras.

“El talento necesita certeza, protección y oportunidades para desarrollarse. Desde la visión sindical, estas reformas representan una oportunidad para modernizar la relación laboral en sectores emergentes”, señaló el legislador y líder sindical de CATEM.