Beca Gertrudis Bocanegra fecha límite para el registro y recibir $1,900 bimestrales (Pexels)

La Beca Gertrudis Bocanegra tiene el objetivo de apoyar a los jóvenes que se encuentren estudiando la educación superior en los estados de Chiapas, Campeche, Michoacán, Sonora y Zacatecas. Aquí te decimos qué necesitas para solicitar el apoyo económico bimestral.

¿Cuál es la fecha límite para registrarse a la Beca Gertrudis Bocanegra?

De acuerdo al portal del Gobierno de México, la fecha límite para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra es el viernes 9 de octubre. De cumplir con los requisitos y ser acreedor a la beca, se otorgará un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales durante el ciclo escolar, sin considerar julio y agosto correspondientes al periodo vacacional.

¿Cuáles son los requisitos y documentos para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra?

Para solicitar Beca Gertrudis Bocanegra, el Gobierno de México ha publicado que debes cumplir con los siguientes requisitos.

Estar inscrito en una escuela pública de educación susceptible de atención en Chiapas, Campeche, Michoacán, Sonora o Zacatecas.

de educación susceptible de atención en Chiapas, Campeche, Michoacán, Sonora o Zacatecas. Tener hasta 29 años cumplidos.

Mientras que tendrás que presentar la siguiente documentación:

CURP certificada.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Para quienes soliciten el apoyo económico, también tendrán que presentar los siguientes documentos de su tutora o tutor.

CURP certificada.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada.

¿Cómo registrarse en la Beca Gertrudis Bocanegra?

Los pasos para registrar la solicitud de la Beca Gertrudis Bocanegra son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial de la Beca Gertrudis Bocanegra durante el periodo de registro. Iniciar sesión con la Llave MX (en caso de no contar con una, se tendrá que crear una cuenta). Registrar los datos personales y escolares (quienes sean menores de edad tendrán que registrar también los datos de los padres o tutores). Descargar el comprobante de registro. Esperar la validación de la información para seguir con el proceso.

Aquellos a quienes se les otorgue el apoyo económico recibirán la tarjeta del Banco del Bienestar donde se les depositará el dinero de manera bimestral.