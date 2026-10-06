Beca Gertrudis Bocanegra: fecha límite para el registro y recibir $1,900 bimestrales

La Beca Gertrudis Bocanegra tiene el objetivo de apoyar a los jóvenes que se encuentren estudiando la educación superior en los estados de Chiapas, Campeche, Michoacán, Sonora y Zacatecas. Aquí te decimos qué necesitas para solicitar el apoyo económico bimestral.
¿Cuál es la fecha límite para registrarse a la Beca Gertrudis Bocanegra?
De acuerdo al portal del Gobierno de México, la fecha límite para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra es el viernes 9 de octubre. De cumplir con los requisitos y ser acreedor a la beca, se otorgará un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales durante el ciclo escolar, sin considerar julio y agosto correspondientes al periodo vacacional.
¿Cuáles son los requisitos y documentos para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra?
Para solicitar Beca Gertrudis Bocanegra, el Gobierno de México ha publicado que debes cumplir con los siguientes requisitos.
- Estar inscrito en una escuela pública de educación susceptible de atención en Chiapas, Campeche, Michoacán, Sonora o Zacatecas.
- Tener hasta 29 años cumplidos.
Mientras que tendrás que presentar la siguiente documentación:
- CURP certificada.
- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
Para quienes soliciten el apoyo económico, también tendrán que presentar los siguientes documentos de su tutora o tutor.
- CURP certificada.
- Número de celular.
- Correo electrónico.
- Identificación oficial digitalizada.
¿Cómo registrarse en la Beca Gertrudis Bocanegra?
Los pasos para registrar la solicitud de la Beca Gertrudis Bocanegra son los siguientes:
- Ingresar al sitio oficial de la Beca Gertrudis Bocanegra durante el periodo de registro.
- Iniciar sesión con la Llave MX (en caso de no contar con una, se tendrá que crear una cuenta).
- Registrar los datos personales y escolares (quienes sean menores de edad tendrán que registrar también los datos de los padres o tutores).
- Descargar el comprobante de registro.
- Esperar la validación de la información para seguir con el proceso.
Aquellos a quienes se les otorgue el apoyo económico recibirán la tarjeta del Banco del Bienestar donde se les depositará el dinero de manera bimestral.