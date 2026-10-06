¡No más efectivo en casetas y gasolineras! Cámara de Diputados aprueba Ley de Economía Digital; oposición advierte riesgos

Cámara de Diputados aprueba Ley de Economía Digital

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 330 votos a favor, 122 en contra y ninguna abstención, el dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que abre la puerta a que el pago con efectivo deje de utilizarse de manera gradual en sectores como gasolineras y casetas de peaje, entre otros.

El dictamen se deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 8 de septiembre y establece que los medios de pago digitales y electrónicos deberán incorporarse de manera gradual a trámites, servicios y actividades comerciales.

Entre los mecanismos contemplados se encuentran los códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito y crédito, órdenes de transferencia de fondos, domiciliaciones y otros dispositivos o interfaces que permitan realizar pagos o transferir recursos.

Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es que la Secretaría de Hacienda deberá determinar, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto, cuáles serán los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que podrá establecerse el pago digital como única forma de operación.

Posteriormente, las autoridades competentes de cada sector tendrán otros 15 días hábiles, para emitir las disposiciones que establezcan las condiciones, requisitos y obligaciones para la recepción de estos medios de pago.

Oposición advierte riesgos

Durante la discusión del dictamen, los legisladores de Morena y aliados defendieron la reforma al señalar que permitirá modernizar los pagos, facilitar trámites y servicios, ampliar la inclusión financiera y dar mayor seguridad y trazabilidad a las operaciones; destacaron que la transición será gradual y que el efectivo no desaparecerá de manera general.

En contraste, el PAN, PRI y MC cuestionaron que la Secretaría de Hacienda pueda determinar los sectores y actividades donde los pagos digitales sean la única opción.

La oposición también advirtió riesgos de exclusión para personas sin acceso a tecnología, mayores costos para pequeños negocios, posibles fraudes y vulneraciones a los datos personales.

Y pidió mayor claridad sobre quién asumirá los costos de terminales, conectividad y adaptación tecnológica, así como garantías para proteger a los usuarios y mecanismos claros para aplicar las excepciones en casos de contingencia.

Efectivo seguirá contemplado ante contingencias

La legislación contempla escenarios en los que los usuarios podrán recurrir al efectivo o al cheque.

El dictamen define como “contingencia” cualquier circunstancia extraordinaria, imprevista o inevitable que afecte temporalmente la continuidad, disponibilidad o funcionamiento de la infraestructura, sistemas, servicios u operaciones necesarias para recibir pagos digitales.

Cuando se presente una situación de este tipo, se permitirá realizar el pago en efectivo o mediante cheque. Dicha medida busca establecer una alternativa ante fallas en sistemas o infraestructura que impidan realizar operaciones electrónicas.

La nueva ley también incorpora mecanismos de identificación y consulta de información para facilitar la contratación digital de servicios financieros.

Establece que la CURP Digital podrá utilizarse como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros; las personas usuarias podrán elegir entre utilizarla o recurrir a cualquier otro mecanismo de identificación oficial aceptado por las entidades correspondientes.

Además, se creará el Expediente Digital Ciudadano, concebido como un mecanismo de confianza para consultar o utilizar documentos e información de las personas usuarias.

El objetivo es facilitar procesos digitales relacionados con trámites y servicios, aunque su aplicación quedará sujeta a las disposiciones que establezcan las autoridades competentes.

Comercios y gobiernos deberán habilitar infraestructura

La legislación establece que los proveedores de bienes y servicios, así como las autoridades de los tres órdenes de gobierno, deberán habilitar la infraestructura necesaria para recibir medios de pago digitales y electrónicos; así como para promover su utilización entre las personas usuarias.

También deberán informar cuáles medios de pago tienen disponibles y adoptar medidas para atender y, cuando sea posible, solucionar las contingencias que impidan su aceptación.

Las disposiciones también contemplan que las instituciones financieras realicen acciones para promover la inclusión financiera, difundir los productos y servicios disponibles para distintos sectores de la población y facilitar el acceso a créditos, financiamientos y préstamos mediante herramientas digitales.