Nacional Monte de Piedad baja su tasa de interés por reapertura: así es el beneficio

Nacional Monte de Piedad. CIUDAD DE MÉXICO, 01OCTUBRE2026.- Luego de un año de paro de actividades y más de 70 reuniones de negociación, el Nacional Monte de Piedad anunció el fin de la huelga que sostenían sus trabajadores, por lo que todas sus sucursales reabrirán el próximo miércoles 7 de octubre. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Nacional Monte de Piedad prepara la reapertura de sus sucursales luego del conflicto laboral que mantuvo suspendidas sus operaciones. Como parte del regreso a actividades, la institución anunció un beneficio para sus clientes: una reducción en la tasa de interés de sus préstamos.

De acuerdo con una publicación realizada por Nacional Monte de Piedad en redes sociales, con la nueva tasa los usuarios pagarán 39.1 pesos al mes por cada mil pesos de préstamo en el esquema de empeño clásico para alhajas, relojes y artículos varios.

¿Cuánto bajó la tasa de interés de Nacional Monte de Piedad?

La información incluida en la publicidad señala que la promoción contempla una tasa de interés mensual fija de 3.9%, equivalente a una tasa anual fija de 46.80%. Además, se especifica un CAT promedio informativo de 53.8% sin IVA, calculado el 27 de marzo de 2026.

En términos prácticos, Nacional Monte de Piedad ejemplifica el beneficio de la siguiente manera: por cada mil pesos obtenidos mediante un préstamo prendario, el cliente pagará 39.1 pesos mensuales de interés.

La institución señala que existen términos, condiciones, beneficios, descuentos y una fecha de vigencia para la publicidad, por lo que los interesados deberán revisar las condiciones aplicables antes de contratar o renovar un préstamo.

¿Cuándo reabre Nacional Monte de Piedad?

La reapertura de las sucursales está prevista para este miércoles 7 de octubre de 2026. En su publicación, Nacional Monte de Piedad pidió a sus clientes agendar previamente una cita para acudir a la sucursal más cercana.

La medida cobra especial importancia para las personas que tenían prendas empeñadas o trámites pendientes antes y durante la suspensión de actividades. En redes sociales, algunos usuarios han expresado dudas sobre la disponibilidad de citas y el procedimiento para recoger artículos que ya fueron pagados.

Con la reanudación de actividades y la reducción de su tasa de interés, Nacional Monte de Piedad busca retomar la atención de los usuarios tras el periodo de huelga, ofreciendo condiciones más bajas para quienes recurran a sus préstamos prendarios.