Abasto de medicamentos en farmacias públicas al 97 por ciento: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum informa avance del abastecimiento de medicamentos (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó durante la mañanera de este martes, un informe que registró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar cuentan con un 97 por ciento de abasto de medicamentos y otros insumos de salud .

“Tenemos en promedio de poco más de 97 por ciento de abasto en las tres instituciones y el objetivo es llegar a 100 por ciento. En algunos casos hay proveedores que no han entregado, en otros en una unidad no hay ese medicamento y en otra sí”, afirmó Sheinbaum.

En ese contexto, la mandataria expuso que en caso de que los pacientes tengan una queja porque no recibieron una atención médica adecuada o no surtieron la receta completa pueden acudir a las áreas de Trato Digno que existen en todas las unidades de salud; y si no hay respuesta, reportar al 079 o en la página www.recetacompleta.gob.mx.

“Hemos avanzando muchísimo en el abasto de medicamentos y siempre está el 079 para hablar en caso que no sean bien atendidos”, precisó la presidenta.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, reveló que en los últimos seis meses han surtido a la institución con 371.2 millones de piezas de medicamentos.

El titular del ISSSTE, Martí Batres, mencionó que en ese mismo periodo distribuyeron alrededor de 62 millones de piezas de medicamentos, materiales de curación y vacunas.

Por último, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, resaltó que desde hace siete meses que pusieron en marcha las “Rutas de la salud”, las cuales han entregado 162 millones de medicamentos.

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