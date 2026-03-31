Destapa” MC a Gustavo Ayón para la gubernatura de Nayarit en 2027

Gustavo Ayón en sus tiempos de basquebolista (ROCIO VAZQUEZ/ AGENCIA 2.8)

El presidente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, destapó al exbasquetbolista Gustavo Ayón, actual alcalde de Compostela que llegó por Morena, como el candidato del partido naranja a la gubernatura de Nayarit

En entrevista tras el lanzamiento de la campaña México cree en México, Alvarez Maynez invitó al ex basquetbolista de la NBA, a sumarse a MC sin exigir que se afilie y encabece la candidatura naranja a la gubernatura de esa entidad que se renovará el próximo año.

“Nosotros no exigimos la afiliación partidista, no exigimos que la gente deje de ser ciudadana, para utilizar este vehículo, pero de que pueda encabezar un esfuerzo de verdadero cambio, de verdadera alternativa, como nos hemos denominado, en el caso de Nayarit”, aseveró

Presente en el evento de MC, Ayón confirmó que dejó a Morena por la falta de congruencia, pensamiento y acciones dentro del oficialismo con los que no está de acuerdo y aseguró que en el partido naranja encontró el proyecto acorde a sus valores.

“No me gustó la falta de congruencia, de lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, no soy parte de eso, mi vida no es eso, mi vida es trabajo, de sacrificio constante, de siempre estar con el pie en el acelerador, pero para hacer las cosas de manera correcta en donde sea dentro de una oficina o en el tema público, la verdad que no me gustó esa forma”, aseveró

No obstante , agradeció a Morena la oportunidad de incursionar en la política.

Álvarez Máynez aseguró que el exbasquetbolista es un orgullo para nuestro país por sus logros internacionales, además de que una de sus ventajas es que no proviene de la clase política.

Explicó que MC considera que no todos los perfiles que se postulen deber emerger de la clase política.

“Esta invitación a un mexicano que nos hace sentir orgullosos es para nosotros importante”, destacó

Originario de Nayarit, Ayón es reconocido por su carrera en el baloncesto nacional e internacional, incluyendo su paso por la NBA y el Real Madrid, lo que lo posicionó como uno de los deportistas mexicanos más destacados de su generación.