Asegura Marina dos kilos de cocaína en el AICM

Drogas Aseguramiento de drogas en el AICM. (Marina)

Tras labores de inspección y vigilancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), personal naval aseguró droga oculta en el equipaje de un pasajero.

En la Terminal 2, personal de Aduanas, con apoyo de elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), revisó una maleta que presentaba doble fondo. El equipaje pertenecía a un pasajero de nacionalidad mexicana, procedente de Bogotá, Colombia.

Durante la inspección se empleó equipo especializado, el cual arrojó resultados positivos a cocaína. Con el pesaje de dos bolsas de plástico que contenían cocaína, se determinó un peso aproximado de 730 gramos y 2.565 kilogramos.

Posteriormente, personal naval realizó pruebas colorimétricas, sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y su registro en el Sistema Nacional de Detenciones.