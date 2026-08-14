Andy López Beltrán llama a organizarse tras “embestida a la soberanía”, a un día de perder su visa

Andy López Beltrán Hijo de AMLO

Andrés Manuel López Beltrán habló nuevamente sobre la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos, un día después de hacer pública la decisión y de enviar una carta al presidente Donald Trump para cuestionar la actuación de funcionarios de ese país.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador agradeció las muestras de solidaridad que recibió tras dar a conocer el retiro de su visa y llamó a mantenerse informados y organizarse ante lo que calificó como una “inminente embestida a la soberanía nacional” por parte de gobiernos extranjeros, con especial referencia a Estados Unidos.

La declaración fue difundida en un video en redes sociales, mientras López Beltrán continuó con sus recorridos por comunidades de Tabasco.

El nuevo video de Andy López Beltrán

En su mensaje, Andy López Beltrán se refirió primero a las muestras de apoyo que recibió después de revelar la cancelación de su visa estadounidense.

“Primero que nada agradecer a todas y a todos sus muestras de solidaridad, cariño, afecto, ante lo ocurrido el día de ayer”, expresó.

En su nuevo mensaje, López Beltrán amplió el alcance de su señalamiento y vinculó la cancelación de su visa con una advertencia sobre la relación entre México y Estados Unidos.

“Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos, ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, afirmó.

En su declaración no detalló qué medidas concretas deberían adoptarse ni presentó un plan específico de organización. Su llamado se centró en dos acciones: informar a la población y mantener la organización ante lo que considera una presión externa.

La declaración ocurre después de que el jueves por la noche informara que Estados Unidos había cancelado su permiso para ingresar al país. En respuesta, publicó una carta dirigida a Donald Trump, en la que señaló al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau como los funcionarios que, según su versión, ordenaron retirar su visa.