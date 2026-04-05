IMSS construirá Hospital General Regional en Oaxaca para fortalecer atención médica

Zoé Robledo durante la sesión ordinaria del IMSS

El Consejo Técnico de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la construcción de un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas que se ubicará en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, que beneficiará a más de 704 mil derechohabientes con 46 especialidades médicas y que permitirá fortalecer la atención médica oportuna y de calidad.

Durante la sesión ordinaria, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que el predio donde se llevará a cabo la obra de construcción del hospital fue donado por el gobierno estatal, cuenta con una superficie superior a 120 mil metros cuadrados y tiene vías de comunicación favorables para su conectividad a la capital oaxaqueña y a Puebla.

Robledo indicó que cercano al predio el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado (ISSSTE) lleva a cabo la construcción de un hospital, una sustitución el actual hospital “Benito Juárez”, además se tiene un espacio previsto para el IMSS-Bienestar, lo cual impulsará el desarrollo e inversiones del gobierno estatal, así como mayor acceso a servicios de salud.

Por su parte, el director de Administración, Borsalino González Andrade, precisó que la relevancia de esta obra que, una vez concluida, contará con servicios como Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos, quirófanos, Cirugía Ambulatoria, Tococirugía, Endoscopía, Auxiliares de Diagnóstico y Hemodinamia, entre otros.

Asimismo, puntualizó que la ampliación de los servicios de salud es un objetivo prioritario para el Seguro Social, con el fin de ampliar el acceso a la atención de especialidad para los derechohabientes del estado, aumentar la calidad y disponibilidad de los servicios médicos en el Segundo Nivel de Atención.