UNAM y Francia fortalecen relaciones mediante proyectos conjuntos

Reunión de Lomelí Vanegas y Valérie Verdier

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, sostuvo una reunión con la presidenta y directora general del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la República Francesa (IRD, por sus siglas en francés), Valérie Verdier, donde se renovó el convenio de colaboración entre ambas instituciones.

“Proyectos exitosos de cooperación, como el que se desarrolla en Yucatán, no solo se deben mantener, sino que dan la pauta para pensar en otros”, expresó el rector.

Asimismo, consideró relevante incorporar también a países centroamericanos “porque hay muchas problemáticas comunes, y nosotros tenemos una colaboración importante con varias universidades de ahí. Podríamos ampliar esos proyectos para incluirlos, y sería algo muy benéfico para toda la región”.

En la Torre de Rectoría, Lomelí Vanegas recordó que Francia siempre ha sido un referente académico e intelectual muy importante para México, y a lo largo de la historia de la UNAM -ya propiamente en su etapa moderna, a partir de 1910-, siempre ha habido interés por equilibrar las relaciones y los intercambios académicos.

Por esto, precisó que el espíritu que anima las colaboraciones presentes es no solo dar continuidad a una relación histórica, sino encarar juntos retos que convocan a todos los países del mundo, pero en los que particularmente ambas naciones tienen coincidencias muy profundas, como los temas de sustentabilidad, salud pública y desarrollo social.

Aplaudió la renovación de la relación, que, agregó, “nos planteemos nuevos objetivos, que pensemos en sumar a otros países de la región, y que nos tracemos nuevas y más ambiciosas metas para el futuro”.

Por su parte, Valérie Verdier destacó la historia de coordinación entre la UNAM y el IRD, en la cual se han construido proyectos, se ha fomentado un intercambio de docentes y estudiantes, y un trabajo conjunto en diferentes áreas. Recientemente, por ejemplo, hubo un esfuerzo grande con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVyZ), donde se tiene el enfoque One Health, concepto que integra la salud ambiental y humana, así como la ecología.

“Estoy impresionada de lo que yo vi en Mérida, en el campus de la UNAM, donde trabajan nuestros equipos. Ahí, hay problemas realmente fuertes de los territorios con las poblaciones, y la Universidad lleva a cabo una ciencia que aporta muchos conocimientos y tiene una destacada dinámica de publicaciones para dar a conocer los resultados al mundo académico y a los ciudadanos”, manifestó.

Además, reiteró la disposición de ampliar la participación en temas como agua o sistemas alimentarios. “El IRD está presente en la región de América Latina. Me encontré con los embajadores de El Salvador, Guatemala y Panamá y hay voluntad de fortalecer la relación con México a nivel regional y contar con la UNAM, por supuesto”, añadió.

“En Brasil, Colombia Bolivia, Ecuador y Perú tenemos sedes, científicas y científicos que trabajan en tópicos que se abordan aquí, por lo que hay posibilidad de hacer más esfuerzos a fin de vigorizar su movilidad. El IRD tiene herramientas para lograrlo”. También sería interesante ocuparse de la ciencia abierta", enfatizó.

El documento signado establece como objetivo definir el marco de cooperación, concertación e intercambio de información científica en los ámbitos de salud única, migraciones y oceanografía, entre otros. Para su cumplimiento se realizará en conjunto programas de investigación y transferencia de tecnología; creación de unidades y laboratorios mixtos internacionales; e intercambio de estudiantes, investigadores y personal académico.