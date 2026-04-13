Hallan con vida a Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco Guerrero; Autoridades desplegaron un amplio operativo para su localización. (Andrés Vega Carranza)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), informó que fueron hallados con vida Juan Andrés Vega Carranza, alcalde del municipio de Taxco de Alarcón, y su padre, Juan Vega Arredondo, quien fue privado de la libertad el pasado 11 de abril de 2026.

De acuerdo con el comunicado emitido por García Harfuch, tras un operativo federal coordinado que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros de elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República, se pudo localizar a Juan Andrés Vega Carranza y a su padre.