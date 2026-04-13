Katia Itzel García hace historia: primera árbitra central mexicana en una Copa Mundial de la FIFA

Katia Itzel García Mendoza

La árbitra mexicana, Katia Itzel García Mendoza, es la primera mujer mexicana para pitar como árbitra central en una Copa del Mundo de futbol varonil, al ser incluida por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) la lista oficial para la Copa del Mundo de 2026, publicada el el pasado 9 de abril. Desde 2019 cuenta con el gafete internacional de la federación.

García Mendoza es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y alumna de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su estancia obtuvo una medalla oro en la Universiada Nacional 2016, así como dos perseas de plata en las ediciones de 2012 y 2014.

“Hoy solo puedo sentir mucha alegría por ser la primera árbitra mexicana central en participar en un mundial varonil. Siento agradecimiento, primero con mi familia, que me ha ayudado a llegar a este momento y también con las árbitras que estuvieron atrás de mí, porque no solo soy yo, sino hay muchas atrás que fueron empujando para que pudiera estar donde hoy estamos mis compañeras y yo. Seguimos dejando esas puertas abiertas y todavía un espacio más grande para todas las demás que vienen en el futuro. Han sido muchos los retos que he tenido, uno de ellos es nivelar la parte física con la exigencia varonil. Otro es lidiar con la cultura que todavía no está del todo preparada para vernos a las mujeres en todos los terrenos, no solo del arbitraje”, declaró la árbitra.

La trayectoria de Katia García en el arbitraje mexicano comenzó en el 2015, en el sector amateur, y un año después, dentro de la Tercera División Profesional. Posteriormente tuvo participación en la Liga Premier y en los torneos de Fuerzas Básicas de la Liga Mx, en las categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20, así como en la Liga de Expansión Mx, la Liga Mx Femenil y, desde 2024, en la Liga Mx varonil.

García Mendoza ha arbitrado en torneos internacionales como la Copa del Mundo Femenina en Nueva Zelanda 2023, en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la Copa de Oro de la Concacaf 2025, en el Mundial Sub-20 Chile 2025, entre otros. Asimismo, fue reconocida con el Premio Nacional de Deportes 2024, en la categoría de juez-árbitro.

Además de la árbitra, hay también otros profesionales nombrados la lista de la FIFA: el árbitro, César Arturo Ramos, tres jueces asistentes en las personas de Marco Antonio Bisguerra Mendiola, Alberto Morín Méndez y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, así como dos árbitros más de Video Assistant Referee (VAR), que son Erick Yair Miranda Galindo y Guillermo Pacheco.

La Crónica de Hoy 2026