Secuestran a alcalde de Taxco, Guerrero; buscaba negociar la liberación de su padre

El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, junto a su padre, uan Vega Arredondo, ambos se encuentran secuestrados (@JJDiazMachuca/x)

El alcalde de Taxco, el morenista Juan Andrés Vega Carranza, habría sido privado de la libertad la madrugada de este lunes al intentar negociar la liberación de su padre, el médico Juan Vega Arredondo, privado de la libertad desde el sábado.

Fuentes de Agencia Guerrero Noticias indicaron que Vega Carranza habría sido citado en la madrugada en una zona despoblada al norte de Taxco, cerca del barrio Casahuates, con el ofrecimiento de negociar el rescate de su padre.

La versión apunta que el edil se presentó al lugar indicado con algunos de sus escoltas, pero habría sido retenido también por el grupo armado, quien se retiró con rumbo al municipio de Tetipac, una zona controlada por una célula delictiva de la organización La Familia/Michoacana.

El médico Juan Vega Arreondo, director del Hospital General Adolfo Prieto de Taxco, fue reportado como desaparecido este sábado, por lo que las autoridades de los tres órganos de gobierno desplegaron un operativo por tierra y aire para dar con su paradero.

De acuerdo con reportes de la Policía, el secuestro del médico habría ocurrido la noche del sábado en el trayecto del hospital a su domicilio luego de su jornada laboral. Su vehículo fue abandonado en la comunidad de Acamixtla.

No obstante, fue hasta la noche del domingo que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió la ficha de búsqueda que confirmó el hecho.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó en un comunicado que tras el inicio de las investigaciones por el delito de desaparición cometida por particulares, se activaron los protocolos institucionales de búsqueda con acciones operativas y de campo.

Este lunes, corporaciones de los tres órdenes de Gobierno reforzaron la búsqueda de padre e hijo. La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó drones, helicópteros y vehículos todo terreno como parte del operativo en distintos puntos de la región Norte del estado, donde se ubica dicho municipio.

Asimismo, elementos de la Defensa de Morelos y del Estado de México, se sumaron a las labores de búsqueda.

Taxco de Alarcón es el tercer municipio de Guerrero con mayor importancia turística; por su vocación religiosa y cultural se mantuvo con lleno total en Semana Santa.

A la par, esa ciudad permanece asolada por grupos delictivos que se disputan el control, lo que ha paralizado sus actividades en al menos dos ocasiones en los últimos años por el cobro de piso y extorsión a establecimientos y al transporte público.

Recientemente, la FGE expuso acciones y detenciones de presuntos integrantes de grupos criminales que operan en el municipio guerrerense.