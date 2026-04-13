Sheinbaum reconoce "acercamiento" entre México y España antes de su viaje a Barcelona EFE/Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró días antes de realizar su primer viaje a España desde que asumió el cargo en 2024, que la relación diplomática de México y el país europeo nunca se ha roto. De igual manera reconoció el reciente “acercamiento” bilateral. Sin embargo, por otro lado, también insistió en que los abusos que fueron cometidos a lo largo de la la conquista española, deben de ser reconocidos.

“Nunca ha habido, nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca. Bueno, en la época de la (dictadura de Francisco) Franco (1939-1975). Pero desde que vino aquella carta del (ex)presidente (Andrés Manuel) López Obrador (2018-2024) al rey de España, las relaciones diplomáticas continúan”, comentó Sheinbaum.

Asimismo, la mandataria reconoció que el acercamiento de España ha sido distinto en el último año, tanto del gobierno español como del propio rey del país.

A continuación, la presidenta explicó que ha habido una interpretación distinta de lo que fue la llegada de los españoles a México, y subrayó que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el propio rey, Felipe VI, han reconocido que se debe llevar a cabo la evaluación de la conquista de una manea distinta.

“Entonces yo dije: ahí hay un paso en este sentido”, manifestó.

El viaje que Sheinbaum va a hacer a Barcelona el próximo 18 de abril, no es una visita de Estado, aunque si llegará a reunirse con el presidente español, pero esto va a ser en el marco del encuentro con mandatarios de gobiernos progresistas. En el evento, también va a estar el mandatario colombiano, Gustavo Petro; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el uruguayo, Yamandú Orsi, al igual que el anfitrión, Pedro Sánchez.

Sheinbaum añadió que por el momento se ha dicho que los españoles vinieron a “civilizar” a los pueblos en América o que fue “un encuentro de dos mundos”, pero exaltó que más bien el encuentro fue “bastante violento” debido a las matanzas a pueblos indígenas. Por ello, aclaró que su gobierno seguirá insistiendo en que “se conozca la verdad” de la conquista desde la perspectiva de los pueblos originarios.

En los últimos meses México y España han dado señales de distensión en sus relaciones bilaterales, después de tensiones por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofrezca una disculpa a causa de los agravios que derivaron de la conquista. El objetivo es profundizar el diálogo histórico y político entre ambas naciones.

En diversas ocasiones anteriores ya se había hecho la solicitud de perdón, como por ejemplo en el 2019 cuando la emitió el entonces presidente López Obrador. En dicho mensaje recordó de la tradición mexicana de solidaridad con España, especialmente durante la República y el exilio causado por el franquismo. Empero a falta de una respuesta por Madrid, Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su investidura en 2024. Provocando, por su parte que el gobierno español no enviara a ningún representante al acto, lo que provoco una crisis diplomática entre ambos países. Hasta que el mes pasado, el rey Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo “mucho abuso”, lo que la mandataria mexicana valoró como un “gesto” del jefe de Estado español.

Con información de EFE