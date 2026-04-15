“Es insostenible mantener este precio”: tortilleros alertan sobre aumento en precios de la tortilla

Tortilleria

En medio de un choque entre el sector productivo y el Gobierno federal, el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) advirtió que mantener sin cambios el precio de la tortilla en México se ha vuelto “insostenible”, debido al incremento acumulado en los costos de producción.

El presidente del organismo, Homero López, explicó que el problema no radica en el precio del maíz —que como lo han mencionado las autoridades, se ha mantenido estable— sino en toda la cadena de valor, la cual incluye salarios, impuestos, seguridad social, licencias, energéticos e insumos como papel grado alimenticio y refacciones.

“Ya es insostenible mantener este precio”, insistió, al señalar que en los últimos tres años los costos han aumentado alrededor de 17%, lo que ha reducido los márgenes de ganancia de las tortillerías formales.

La informalidad y la sobreoferta presionan al sector

El dirigente también apuntó a la competencia desleal como uno de los principales problemas, ya que en el país existen más de 130 mil tortillerías, pero —según estimaciones del sector— hay hasta 280 % más negocios de los necesarios, lo que reduce las ventas por establecimiento.

Además, cerca de la mitad operaría en la informalidad, lo que genera distorsiones en el mercado al no cumplir con obligaciones fiscales o regulatorias.

Actualmente, el precio promedio del kilo de tortilla en el país es de 24.2 pesos, aunque puede variar entre 15.75 y hasta 31 pesos dependiendo de la región. Sin embargo, López advirtió que vender entre 100 y 180 kilos diarios ya no le resulta rentable a los negocios formales.

Posibles aumentos regionales

Aunque el CNT no fija precios, el dirigente señaló que podrían darse ajustes regionales de entre uno y dos pesos en la Ciudad de México, e incluso de hasta cuatro pesos en algunas zonas del país, aunque tambien llamó a evitar abusos.

También expresó disposición del sector para colaborar con el Gobierno mediante medidas como la digitalización y el pago con tarjeta, con el fin de mejorar la competitividad.

Gobierno rechaza alza en la tortilla

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “no hay ninguna razón” para incrementar el precio, al asegurar que el maíz se mantiene en niveles bajos.

En esa línea, la Secretaría de Agricultura, junto con la Procuraduría Federal del Consumidor, reiteró que no existe justificación técnica ni económica para un aumento, e hizo un llamado a no difundir información errónea sobre los costos de producción.

Además, la mandataria instruyó a su gabinete a reunirse con productores y comerciantes vinculados al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla y al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para revisar la situación del sector.

Organismos como la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) reiteraron su compromiso de mantener una producción eficiente, mientras que Profeco informó que continúa el monitoreo de precios en tortillerías del país.