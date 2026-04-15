México presenta a su equipo de que evaluara el uso del fracking en el país

Claudia Sheinbaum EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

Ante la noticia que se dio la semana pasada en relación al empleo del fracking (técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales), la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que una vez que el grupo de académicos que se encuentra trabajando para poder entregar, dentro de dos meses, sus resultados de orientación en relación al tema y una vez que determinen si es factible llevar a cabo el proceso y donde realizarlo, tendrá lugar una consulta social con las comunidades que se encuentren cerca de dicho lugar. La mandataria explico que el objetivo es que se trate de una decisión colectiva que se base en las evidencias científica y que al mismo tiempo no comprometa a las comunidades.

En este mismo sentido, la mandataria no descartó la posibilidad de una consulta popular, “Hay que hablar con la población de esa zona, si está de acuerdo o no está de acuerdo”, añadió.

El grupo de investigación va a estar integrado por académicos de diferentes instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Además, también va a contar con la participación de organismos como el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así como el Instituto Mexicano de Petróleo.

Este análisis llega ante la necesidad de que México sea capaz de fortalecer su soberanía energética, debido a que se vive en un contexto en el que el país depende del 75 por ciento del gas natural que importa Estados Unidos. Sin embargo, la mandataria también comentó que el fracking no es la única opción energética por la que apuesta México.

En el país también se encuentran en marcha proyectos de almacenamiento, hidrógeno verde y energías limpias que forman parte del Plan Nacional de Energía. Ante esto, Sheinbaum dio a conocer que antes de tomar cualquier decisión será evaluada científica y socialmente.

Por otro lado, en su participación en la conferencia de prensa, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, enfatizó en que el objetivo principal es lograr que se equilibré la seguridad energética con la protección ambiental.

“Necesitamos a los mejores en geología y yacimientos para entender la estructura de la tierra. A expertos en fluidos y perforación para recomendar el uso de químicos que sean biodegradables, y de manera crucial los y las expertas en agua y en medio ambiente. también en cambio climático”, explicó la secretaria en relación a la formación del equipo de académicos.

Asimismo, Rosaura Ruiz Gutiérrez comentó que el agua va a ser uno de los ejes centrales a lo largo de la evaluación; desde su inyección y tratamiento hasta el reuso en circuitos cerrados. Esto busca que ni las cuencas ni el consumo humano se vea afectado, en especial en zonas áridas.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, explicó que durante la investigación, se van a enfocar en determinar tanto los costos como los beneficios del fracking. “Sin duda hay que tomar en cuenta los costos, el costo ambiental, el costo social; tener presentes las tecnologías que nos permiten minimizar esos costos y las opciones para mitigar los costos”.

Por último, en relación a las personas que han manifestado su desacuerdo con el proyecto desde que este fue anunciado, la presidenta aclaró que si en dos meses la conclusión de los expertos señala que el proyecto es inviable, no se le dará continuación.

“A todos los grupos ambientalistas que se oponen a la fractura hidráulica, lo que les decimos es que vamos a tomar una decisión responsable”.