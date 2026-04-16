INAPAM y Tarjeta Dorada: Principales diferencias entre ambos programas Conoce qué adultos mayores pueden acceder a la tarjeta INAPAM y a la Tarjeta Dorada, y para qué sirven (Pexels)

Actualmente, solo ciertos adultos mayores pueden acceder a la tarjeta INAPAM y a la Tarjeta Dorada; conoce quiénes y cuál es la diferencia entre ambas.

Al igual que la tarjeta INAPAM, que ofrece descuentos a adultos mayores, el Gobierno de Guerrero lanzó la Tarjeta Dorada para apoyar a este segmento de la población.

¿Qué es la Tarjeta INAPAM y qué es la Tarjeta Dorada?

La Tarjeta INAPAM es una identificación oficial otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la cual sirve para acreditar la edad de este segmento de población y tiene como principal beneficio el descuento en ciertos establecimientos.

Por su parte, la Tarjeta Dorada es otorgada por el Gobierno de Guerrero también a los adultos mayores, y sirve principalmente para otorgar beneficios en establecimientos y servicios locales.

¿Cuáles son las diferencias entre la Tarjeta INAPAM y la Tarjeta Dorada?

Aunque ambas tarjetas ofrecen descuentos a los adultos mayores, su principal diferencia es que la Tarjeta Dorada está únicamente dirigida a la población guerrerense; además, los beneficios que esta ofrece son solo locales.

Mientras que la Tarjeta INAPAM opera a nivel nacional y se le ofrece a todos los adultos mayores del país una vez cumplan los 60 años, además de que tiene un mayor directorio de sucursales con convenio para ofrecer descuentos, junto con accesos gratuitos a museos y zonas arqueológicas.

Beneficios exclusivos: ¿Qué ofrece la Tarjeta Dorada que no tiene el INAPAM?

A pesar de que la Tarjeta Dorada solo está enfocada en los residentes de Guerrero, esta ofrece beneficios exclusivos en el estado como:

Descuento de hasta el 35% en tenencia vehicular .

. Descuento del 30% en el Registro Público de la Propiedad.

Descuento del 30% en todos los trámites de Registro Civil.

Acceso gratis al Zoológico Zoochilpan.

Descuento del 50% en el pago anual del predial.

Descuentos en más de 500 establecimientos comerciales.

comerciales. Otros beneficios en hospedaje, restaurantes, farmacias, servicios y alimentación.

¿Se puede tener la Tarjeta INAPAM y la Tarjeta Dorada al mismo tiempo?

La buena noticia es que los habitantes del estado de Guerrero pueden acceder a ambas tarjetas, ya que estas no son excluyentes entre sí.

Por lo que, si vives en Guerrero y acabas de cumplir los 60 años, puedes acudir al Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) para tramitar la Tarjeta Dorada y a cualquier módulo del INAPAM cercano a tu domicilio para tramitar la tarjeta de esta institución.