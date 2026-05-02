Canadian Pacific Kansas City demanda a México por presunta discriminación en inversiones ferroviarias

Canadian Pacific Kansas City

La empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) presentó una demanda arbitral contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, al acusar un trato discriminatorio hacia sus inversiones en el país.

El recurso fue registrado oficialmente el pasado 27 de abril y se sustenta en presuntas violaciones al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, acuerdo comercial del que forman parte México y Canadá. El caso surge en un contexto clave para el sistema ferroviario nacional, marcado por el impulso del gobierno federal a nuevos proyectos de trenes de pasajeros.

Hasta el momento, la compañía no ha revelado el monto de la indemnización solicitada ni los detalles completos del reclamo. No obstante, el procedimiento internacional ya inició formalmente y podría prolongarse durante varios años mientras se integran los paneles arbitrales y se desarrollan las audiencias.

La disputa se centra en el manejo de concesiones ferroviarias y el uso de infraestructura para transporte de carga y pasajeros. CPKC opera rutas estratégicas en México, particularmente en las redes del Pacífico Noroeste y Noreste, consideradas clave dentro de los corredores donde se proyecta la operación de nuevos trenes de pasajeros.

Especialistas del sector habían advertido desde 2025 que la convivencia entre trenes de carga y de pasajeros implicaría negociaciones complejas entre autoridades, empresas constructoras y concesionarias ferroviarias, sobre todo en regiones con limitaciones de derecho de vía como el Estado de México, Hidalgo y Querétaro.

El proceso ante el CIADI abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado mexicano y las empresas ferroviarias privadas, en un momento de reconfiguración del sistema de transporte ferroviario del país.

La Crónica de Hoy 2026