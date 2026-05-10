Marina desmantela laboratorio en Culiacán; aseguran 20 kilogramos de sustancias químicas

Aseguramiento de metanfetamina en Manzanillo, Colima (x)

Este sábado, elementos de la Secretaria de Marina desmantelaron un narcolaboratorio en Culiacán, Sinaloa a su ves que en Manzanillo, Colima interceptaron un cargamento con destino a Nueva Zelanda.

En Culiacán, elementos de la armada de México localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en las inmediaciones de los poblados Estancias de los García y los Bajíos.

Ahí, las autoridades aseguraron reactores, centrifugadoras y contenedores con aproximadamente 200 litros y 20 kilogramos de sustancias químicas.

Igualmente, en la misma zona se detectó y destruyó un plantío de marihuana de 100 metros cuadrados.

Por su parte, en el puerto de Manzanillo, Colima, se detuvo el envío de metanfetamina que tenía como destino Nueva Zelanda.

La detención ocurrió en el marco de las operaciones permanentes de vigilancia, inspección y control que la Marina hizo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. El propósito de dichas acciones es prevenir el trasiego de sustancias ilícitas en los recintos portuarios del país.

Los estupefacientes se encontraban ocultos en cinco paquetes dentro de máquinas compactadoras de cartón, cargadas en un buque con bandera de Singapur.

Una vez asegurados los paquetes, la Marina los puso a disposición de la Fiscalía General de la República.

Las autoridades no informaron sobre detenidos en relación con el cargamento.