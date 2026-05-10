Se define este lunes si hay recorte al ciclo escolar o no; Madres, abuelas, hermanas, tías asumirán carga, acusan

Mario Delgado, titular de la SEP se reunirá con los titulares de educación de los estados este lunes (Cuartoscuro)

En medio de la polémica y molestia que ha generado la propuesta, este lunes secretario de Educación, Mario Delgado se reunirá con las autoridades educativas de todo el país para hacer una propuesta definitiva sobre la necesidad de adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio o de plano dar marcha atrás a esta medida que generó fuertes reacciones en contra.

“El objetivo es revisar el calendario escolar y hacer una propuesta definitiva de modificación”, declaró en un video en redes sociales.

La tarde del jueves 7 de mayo, el secretario anunció que debido a las altas temperaturas del país y por la Copa Mundial FIFA 2026, las clases terminarían el próximo 5 de junio.

“Siempre priorizaremos el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. De igual manera agradecemos a madres y padres de familia, así como a las organizaciones que nos han hecho llegar sus propuestas”, estableció

Ante la ola de protestas y molestia, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la decisión de adelantar el fin de ciclo escolar en escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior a nivel nacional, bajo al argumento de la ola de calor y el Mundial de Futbol, fue una propuesta de secretarios y maestros de distintos estados del país, pero no es una decisión tomada.

A lo largo de este fin de semana, el anuncio ha generado molestia en organizaciones de la sociedad civil, la oposición y expertos en educación, quienes alertaron sobre el rezago escolar que se incrementará sin contar el aumento en el trabajo de cuidados que traería para las mujeres el quitar cinco semanas de clase.

COSTO INVISIBLE PARA MUJERES

La red de Mujeres advirtió que la decisión de la Secretaría de Educación Pública y de las autoridades educativas estatales de adelantar un mes el cierre del ciclo escolar en México es una decisión política que tendrá consecuencias profundas para millones de niñas, niños, adolescentes pero “el costo invisible recae sobre las mujeres”.

“¿Quién cuidará a millones de niñas y niños durante ese mes adicional sin clases? ¿Quién reorganizará horarios, trabajos, traslados y economías familiares? ¿Quién absorberá las tareas de cuidado que el Estado decidió trasladar silenciosamente a los hogares? ¿Quién tendrá que pedir permisos, faltar al trabajo o renunciar a ingresos? La respuesta, una vez más, es las mujeres.”, advierte la Red de Mujeres por la Educación.

Madres, abuelas, hermanas, tías, maestras y cuidadoras –agrega--asumirán la carga que esta decisión generará sin que nadie las haya escuchado, consultado o tomado en cuenta.

Acusa que hoy México cuenta con una presidenta mujer y 13 mujeres gobernando entidades federativas. Sin embargo, esta decisión exhibe una enorme desconexión entre el discurso político de igualdad y las decisiones concretas que afectan la vida diaria de millones de mujeres.

“Cuando el Estado se retira, cuando la escuela deja de estar, cuando las instituciones reducen su responsabilidad, el costo invisible recae sobre las mujeres”, acusa

La ONG consideró “profundamente contradictorio” que esta medida ocurra en un momento histórico en el que México tiene por primera vez una presidenta mujer, cuya consigna política ha sido “Es tiempo de mujeres”.

La organización ennumeró a todas y cada una de las gobernadoras del país empezando por la presidenta Claudia Sheinbaum y les cuestionó:

“¿Dónde estuvo la mirada de género al tomar esta decisión? ¿Quién evaluó el impacto que tendrá en las madres trabajadoras? ¿Quién pensó en las mujeres que viven al día y no tienen redes de apoyo? ¿Quién pensó en las maestras que también son madres? ¿Quién pensó en las niñas y niños cuyo único espacio seguro o de acompañamiento es la escuela?”, estableció