Megabachetón 2026 ha dado mantenimiento a casi 40 mil km de carreteras federales

Mantenimiento a carreteras Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

El Gobierno de México informó que, durante los primeros cuatro meses de 2026, el programa Megabachetón realizó trabajos de mantenimiento en 37 mil 854 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, como parte de las acciones de conservación vial impulsadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La dependencia, encabezada por Jesús Esteva Medina, detalló que entre enero y abril se atendieron 32 mil 500 baches y se pavimentaron 962 kilómetros de carreteras federales.

Los trabajos forman parte del Programa Nacional de Conservación de Carreteras, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura vial del país, reducir accidentes y fortalecer la conectividad entre distintas regiones de México.

Para llevar a cabo estas labores participaron 4,753 trabajadores, apoyados con casi 3000 máquinas especializadas para rehabilitación y pavimentación.

En materia de conservación rutinaria, la SICT reportó un avance del 80% respecto a la meta anual. Esto representa la atención de más de 36 mil kilómetros de los 45,624 programados para 2026.

Mantenimiento a carreteras Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Respecto a las obras de conservación periódica, la dependencia señaló que se intervinieron 962 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, de los cuales 369 kilómetros fueron rehabilitados mediante el uso de Trenes de Pavimentación. La SICT destacó que estas unidades han permitido atender más de 2.7 millones de metros cuadrados de superficie carretera, utilizando 318 mil 263 toneladas de mezcla asfáltica.

De acuerdo con el Programa Nacional de Conservación Carretera, la meta para este año es brindar mantenimiento mayor a 18 mil kilómetros de carreteras federales, además de continuar con obras de conservación rutinaria en más de 45 mil kilómetros de la red nacional.

Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno federal contempla una inversión de 50 mil millones de pesos durante 2026.