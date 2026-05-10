¿Periodo extraordinario para aplazar elección judicial ?“Estaremos pendientes”: Laura Itzel Castillo

Se analiza en la Permanente posibilidad de aplazar elección judicial del 2027 al 2028. Tienen hasta el 30 de mayo para hacerlo.

Con el reloj en marcha, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, no descartó la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones en las próximas semanas para procesar reformas legales y reglamentarias que pudieran surgir.

Ello luego de que diferentes voces incluso al interior de Morena entre ellos el presidente de la comisión de justicia del Senado, Javier Corral han advertido sobre la necesidad de aplazar la elección del Poder Judicial programada para el próximo año de manera concurrente con los comicios federales del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Corral, junto con otros senadores de Morena impulsa aplazar la elección del Poder Judicial de 2027 a 2028, para perfeccionar los mecanismos de selección de jueces como consolidar reglas, asegurar la operatividad y evitar riesgos de politización.

Esta propuesta busca evitar la saturación del INE pues no se le sumaría este proceso con lo que también se evitaría confusión en los electores.

Los críticos de esta elección consideran que e l calendario actual es muy ajustado, poniendo en riesgo la calidad del proceso electoral y la organización operativa.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier tampoco descartó la posibilidad de aplazar la elección del poder judicial prevista para el 2027 para lo cual se espera un periodo extraordinario.

Mier reconoció que es una posibilidad pues hay varias voces que así lo piden al admitir que se requiere solucionar varios problemas que presenta ese proceso

En este contexto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo detalló que, en su caso, este órgano del Poder Legislativo emitiría las convocatorias respectivas de manera legal y oportuna a las Cámaras del Congreso de la Unión.

“Estaremos pendientes si surgen temas o reformas constitucionales, legales y reglamentarias, que ameriten un periodo extraordinario para que, desde la Comisión Permanente, se emita la convocatoria o las convocatorias respectivas de manera legal y oportuna a las Cámaras del Congreso de la Unión”, indicó

En un video mensaje publicado en redes sociales, explicó que entre las actividades previstas para la sesión del próximo miércoles, está la discusión y aprobación de las reglas básicas para el desarrollo de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en este periodo de receso.

La legisladora recordó que el Senado de la República será sede de la próxima Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), prevista para los días 26, 27 y 28 de mayo, por lo que, dijo, avanzan los preparativos de este encuentro internacional que conmemorará su 20 aniversario.

En su mensaje de este domingo 10 de mayo, Laura Itzel Castillo expresó su felicitación por el “Día de las Madres”.

Además de que continuarán con la discusión de los temas nacionales e internacionales que son de interés para la población.

Castillo Juárez adelantó que, como parte del compromiso de continuar con la recuperación y reconocimiento de los pueblos originarios de nuestro país, se dará espacio para que desde la tribuna de la Comisión Permanente, una persona hablante de las lenguas originarias emita un mensaje.