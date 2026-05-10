ONU-DH reconoce lucha de madres buscadoras en México este 10 de mayo

Madres buscadoras XIV Marcha de la Dignidad Nacional en el marco del Día de las Madres (Camila Ayala Benabib)

En el marco del Día de las Madres, la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció la labor de las madres buscadoras, así como de las familias que continúan exigiendo verdad y justicia ante la crisis de desapariciones en el país.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que “las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México”, al tiempo que destacó el papel de los colectivos de búsqueda, muchos de ellos encabezados por mujeres.

A través de un mensaje difundido en redes sociales por la ONU-DH México, Türk subrayó que las familias de personas desaparecidas no solo realizan labores esenciales de búsqueda y documentación, sino que también impulsan la memoria, la visibilización del problema y la exigencia de rendición de cuentas por parte de las autoridades.

En ocasión del #DíaDeLasMadres, reconocemos a las #MadresBuscadoras y a las familias que anhelan obtener verdad y justicia.



“Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México”. Los colectivos, muchos de ellos… pic.twitter.com/cZagLY6Lfp — ONU-DH México (@ONUDHmexico) May 10, 2026

Habló sobre que es sufrimiento que provocan las desapariciones es inimaginable y prolongado para las familias, y además advirtió que esta problemática ha deteriorado la confianza entre la población y el Estado, responsable de prevenir, investigar y sancionar estos delitos.

Las declaraciones forman parte del balance realizado por Volker Türk tras su visita oficial a México el pasado 22 de abril, donde sostuvo reuniones con autoridades federales, integrantes del Poder Judicial, organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Durante su visita, el Alto Comisionado reconoció que México cuenta con un marco jurídico considerado referente internacional en materia de desaparición forzada, especialmente por la participación de las víctimas en la construcción de la Ley General en la materia. Sin embargo, insistió en que es necesario fortalecer los mecanismos de búsqueda, la identificación forense, las capacidades de investigación y las medidas de protección para las familias buscadoras.

Türk también hizo un llamado a evitar la politización del tema y pidió colocar a las víctimas en el centro de las acciones institucionales. “

En este contexto, colectivos de madres buscadoras realizaron marchas y movilizaciones en distintas ciudades del país este 10 de mayo para exigir avances en las investigaciones y la localización de miles de personas desaparecidas.

La ONU-DH reiteró su solidaridad con las familias de personas desaparecidas y aseguró que continuará brindando acompañamiento y asistencia técnica al Estado mexicano para enfrentar esta crisis humanitaria.