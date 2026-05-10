Conagua invertirá más de 6 mil 500 millones de pesos para tecnificar distritos de riego en el sur de Sonora

Productores del sur de Sonora recibieron simbólicamente 30 títulos de concesión de agua

Productores del sur de Sonora recibieron simbólicamente 30 títulos de concesión de agua como parte de la estrategia del Gobierno de México para llevar la justicia social a pueblos originarios de México en un evento encabezado por la residenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.

El Director General de la Conagua, Efraín Morales López, señaló que, como parte del Programa Nacional de Tecnificación de Riego, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la soberanía alimentaria y usar el agua de manera más eficiente en el campo, Conagua invertirá más de 6 mil 500 millones de pesos para tecnificar 30 mil hectáreas de los distritos de riego 038 Río Mayo, 041 Río Yaqui y 018 del Pueblo Yaqui.

Esa estrategia, para la cual se destinará una inversión histórica, sin precedentes, permitirá incrementar la productividad del campo de la entidad en 25 % y ahorrar hasta 60 % del agua, “que va a ser de gran utilidad para todos los sonorenses”, subrayó.

Señaló que,se entregaron, de manera simbólica, 30 títulos de concesión de agua, con lo que suman 900 títulos de concesión entregados en el actual gobierno, bajo la nueva Ley General de Aguas, que permite actos de justicia social de fomento a la producción agrícola y evita el acaparamiento del agua, que es considerada un bien de la nación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esto de hace posible debido al cambio de Ley de Aguas en el que “ahora ya no se pueden transmitir los derechos de agua ni venderlos. La concesión le pertenece a quien se la da la Conagua, y, si quiere transmitirla, tiene que regresarla a Conagua y Conagua entrega nuevos títulos de concesión”.

Al respecto de la tecnificación de riego, refirió que en su administración se tecnificarán 250 mil hectáreas, lo que permitirá un uso más eficiente del agua, generando ahorros que serán destinados a la población, y alcanzar mayor rentabilidad del campo mexicano.

El gobernador Alfonso Durazo hizo énfasis en que la entidad ha recibido un apoyo histórico del Gobierno de México, particularmente para el campo del Distrito de Riego 038, que ha sido beneficiado con la tecnificación del riego, por primera vez en más de 50 años.