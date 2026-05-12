Programa de cuidados gerontológicos a domicilio del ISSSTE recibe galardón internacional

Reconocimiento programa del ISSSTE La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), en marzo pasado, otorgó el reconocimiento "Certificado de Mérito del Premio de Buenas Prácticas", al proyecto “Atención a domicilio para la persona mayor del ISSSTE, enfocado a la atención a la salud del adulto mayor

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), otorgó el reconocimiento “Certificado de Mérito del Premio de Buenas Prácticas”, al proyecto “Atención a domicilio para la persona mayor. Atención integral y apoyo funcional en el hogar”, del ISSSTE, enfocado en la atención a derechohabientes de la tercera edad, quienes viven con problemas de movilidad.

El objetivo es que las y los adultos mayores reciban servicios médicos multidisciplinarios en el hogar a fin de ayudarlos a mantener una condición estable de salud, fortalecer su bienestar emocional y mejorar su calidad de vida.

Por lo anterior, en marzo pasado, el ISSSTE recibió por primera vez, en São Paulo, Brasil, el Certificado de Mérito del Premio de Buenas Prácticas, otorgado por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), que distingue a las instituciones que impulsan acciones orientadas a garantizar derechos humanos de prestación.

El Instituto impulsó, a través de las subdelegaciones médicas de Nuevo León y Chihuahua, presentó el proyecto “Atención a domicilio para la persona mayor. Atención integral y apoyo funcional en el hogar”, que da cuenta del servicio de asistencia para personas adultas mayores que opera en entidades como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California Sur, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Tabasco, donde se encuentran distribuidos 95 módulos gerontológicos.

En 2025, el programa benefició a 632 derechohabientes y permitió realizar 2,890 visitas domiciliarias, mediante atención multidisciplinaria enfocada en mantener una condición estable de salud, fortalecer el bienestar emocional y mejorar la calidad de vida de las personas mayores con dificultades de movilidad.

La jefa de Calidad de la Atención Médica, Marlene Maury Rosillo, destacó que dicho certificado reconoce el trabajo del ISSSTE en materia de atención a personas adultas mayores, mediante un modelo de atención integral en el que participa personal transdisciplinario.

“Obtener este reconocimiento brinda la seguridad de que se está avanzando y se reconoce el esfuerzo que realizan los estados. Chihuahua ha mantenido por más de 10 años las actividades de atención domiciliaria, mientras que Nuevo León ha permeado estas acciones. La colaboración de estos estados ha permitido fortalecer esta actividad en el resto del país”, dijo.

El coordinador médico del Programa Nacional de Envejecimiento Saludable, Ixtayul Leopoldo Aldama, destacó que las visitas domiciliarias por el personal médico, en compañía de un equipo transdisciplinario: gerontología, enfermería, nutrición, fisiatría, psicología, educación física, entre otros, buscan promover la salud, prevenir complicaciones, brindar apoyo funcional y mejorar la resiliencia de la familia para evitar el desgaste de las personas cuidadoras.

Algunos de los beneficios, subrayó, están, la reducción de entre 20% y 30% en hospitalizaciones, 45% de disminución en reingresos hospitalarios y una disminución entre 10% y 18% en gastos por medicamentos.

Asimismo, se ha observado un incremento entre 20% y 30% la percepción de calidad de vida y funcionalidad de las personas adultas mayores, además de elevar entre 15% y 20% la satisfacción de pacientes y familiares.