Continuarán asambleas e intensificará recorridos en defensa de la soberanía nacional, anuncia Beatriz Mojica

Beatriz Mojica Morga

Beatriz Mojica Morga anunció que el próximo sábado encabezará una asamblea en la Alameda Central de Chilpancingo, como parte de la estrategia nacional de Morena para fortalecer la defensa de la soberanía nacional y difundir los avances de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa realizada la mañana de este martes en Acapulco, Mojica Morga dio inicio a nueva etapa, conversó con los medios de manera abierta, transparente y respondió a todas las preguntas que le realizaron.

Informó que continuará recorriendo las regiones del estado con encuentros ciudadanos y actividades de organización política, y explicó que estas asambleas responden al llamado realizado por la dirigencia nacional de Morena para que los aspirantes registrados impulsen espacios de diálogo y se sumen a la estrategia de informar sobre los logros del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Beatriz Mojica señaló que, mientras el partido define a las y los perfiles que serán considerados en la encuesta final del proceso interno, continuará con su agenda territorial. Asimismo, dio a conocer que desde este lunes participa, junto con las demás personas registradas, en el taller virtual “Mandar Obedeciendo”, organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, el cual busca fortalecer la formación política y los principios que guían al movimiento.

Como parte de su agenda inmediata, informó que esta semana realizará actividades en Zihuatanejo; posteriormente recorrerá la región de La Montaña y mantendrá presencia permanente en Acapulco los jueves y viernes, luego de las visitas efectuadas recientemente en la Costa Chica y Chilpancingo. Precisó que el objetivo de estos recorridos es difundir los resultados del gobierno federal, fortalecer la organización territorial y promover defensa de la soberanía nacional frente a los desafíos que enfrenta el país.