Américo Villarreal destaca finanzas sanas tamaulipecas

Américo Villarreal

Durante su participación en el programa Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el mandatario delineó una visión de gobierno sustentada en disciplina financiera, planeación técnica y aprovechamiento de las ventajas geográficas del estado como nodo logístico para el comercio del país.

En materia financiera, Villarreal Anaya subrayó que Tamaulipas ha logrado revertir una tendencia histórica al reducir su deuda pública, al tiempo que incrementa la inversión en obra e infraestructura. Explicó que este resultado es producto de una administración ordenada y supervisada, basada en criterios técnicos y en el uso eficiente de los recursos públicos.

Subrayó que hoy la deuda pública ya no crece y que, por el contrario, ha comenzado a disminuir, lo que ha permitido liberar recursos para destinarlos a proyectos productivos y de bienestar. Reconoció la confianza de los contribuyentes pues, gracias a sus aportaciones, se han potenciado los beneficios sociales y desarrollo de obras.

“El manejo financiero correcto, un menor pago de este servicio de deuda y que se empleen

otro tipo de proyectos productivos en nuestra entidad, entonces eso ha hecho que en dos años consecutivos la Auditoría Superior de la Federación no nos ha marcado desviaciones. Entonces quiere decir que estamos trabajando con una administración eficiente”.

Detalló que la deuda estatal, que se encontraba en alrededor de 16 mil millones de pesos al inicio de su administración, ha registrado una reducción significativa en más de mil 200 millones de pesos. Este manejo responsable, dijo, ha permitido mejorar condiciones de financiamiento y fortalecer la confianza de bancos y calificadoras internacionales.

“Esto es también una labor de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y de la coordinación con el gobernador del estado y estamos también muy complacidos porque esto ha hecho que las calificadoras internacionales pues a Tamaulipas la ponderan siempre en una condición de AA o AAA Estable”, señaló.

Este equilibrio entre inversión y responsabilidad fiscal, explicó el gobernador Villarreal Anaya, ha hecho posible ejecutar más de 21 mil millones de pesos en obra pública en la primera mitad de su administración, con la expectativa de alcanzar cerca de 39 mil millones al cierre del sexenio.

Enfatizó que esta condición es muy significativa para que las empresas vean que Tamaulipas es una entidad que se administra correctamente “y eso da confianza para que vengan más inversiones a nuestra entidad” como la que se anunció la semana pasada por parte de la cadena de tiendas Oxxo con más de 300 millones de pesos para abrir 60 nuevas sucursales.

En este contexto, Villarreal Anaya destacó la modernización del transporte público mediante la incorporación de unidades híbridas y el desarrollo de sistemas de transporte masivo tipo BRT -con inversión tripartita de Banobras, gobierno estatal y empresarios del transporte en zonas urbanas estratégicas.

Señaló que estas acciones buscan reducir tiempos de traslado, mejorar la calidad del servicio y disminuir el impacto ambiental, al tiempo que responden al crecimiento urbano y a la demanda de una movilidad eficiente.

En el ámbito agropecuario, el gobernador subrayó que el estado impulsa una estrategia de tecnificación del campo orientada a maximizar el uso eficiente del agua y mejorar la productividad. Explicó que cerca del 70% del recurso hídrico se destina a la actividad agrícola, por lo que la modernización de sistemas de riego es fundamental para garantizar la sostenibilidad.

“Estamos promoviendo la tecnificación de distritos de riego, el uso de sistemas de goteo y aspersión, así como la mejora en la conducción del agua para evitar pérdidas y asegurar su disponibilidad”, afirmó.

Estas acciones, agregó, permiten liberar recursos hídricos para el consumo urbano y fortalecer la seguridad alimentaria.