Caen 2 que balearon y asesinaron a elemento de la SSPC en Tamaulipas

Detenido Sujeto que atacó a elementos de la SSPC. (SSPC)

Fueron detenidos dos sujetos que agredieron a balazos a integrantes del Servicio de Protección Federal (SPF) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Tamaulipas.

Los elementos concluían su servicio, cuando se vieron involucrados en un accidente de tránsito, donde una camioneta los impactó, misma que emprendió la huida, por lo que se inició una persecución donde los tripulantes de ésta comenzaron a agredirlos con disparos de arma de fuego, además arribó otra camioneta con personas armadas que también accionaron armas de fuego contra los oficiales, por lo que los uniformados repelieron la agresión.

Uno de los oficiales presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica especializada; asimismo, otro integrante del SPF perdió la vida en cumplimiento del deber.

Horas después, dos sujetos relacionados con estos hechos fueron detenidos, además se aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo.