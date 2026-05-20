Segob llama al diálogo ante movilizaciones en Paseo de la Reforma

Segob hace un llamado a los manifestantes al diálogo

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que mantiene disposición permanente al diálogo y atención institucional con integrantes de organizaciones campesinas y transportistas que se manifiestan en la avenida Paseo de la Reforma.

A través de un comunicado, la dependencia federal hizo un llamado a los manifestantes para asentar las mesas de atención y diálogo con las autoridades correspondientes, con el objetivo de revisar sus demandas y generar acuerdos que permitan avanzar en soluciones.

Asimismo, la Segob exhortó a que las movilizaciones se desarrollen sin afectar a terceros, evitando bloqueos y acciones que interrumpan el libre tránsito y las actividades cotidiana de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gobernación reiteró que reconoce y respeta el derecho a la libre manifestación, aunque subrayó la importancia de garantizar el derecho libre tránsito de trabajadores, estudiantes y población en general.

La Crónica de Hoy 2026