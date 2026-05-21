CFE refuerza infraestructura eléctrica para garantizar suministro durante el Mundial FIFA 2026

Aseguran suministro eléctrico en la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que implementa un plan integral para garantizar el suministro eléctrico durante la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, que se celebrará en el país entre junio y julio de este año.

La CFE explicó que la estrategia contempla trabajos de fortalecimiento y modernización de la infraestructura eléctrica en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, entidades donde se ubican los estadios sede del torneo.

De acuerdo con la comisión, las acciones incluyen inspección y mantenimiento de líneas aéreas y subterráneas, modernización de subestaciones, actualización de sistemas de corriente directa, poda de vegetación y sustitución de equipos para mejorar la confiabilidad de la red.

La dependencia federal detalló que se han inspeccionado 947 kilómetros de red de distribución y 130 kilómetros de líneas de transmisión vinculadas con inmuebles estratégicos como estadios, aeropuertos y sistemas de transporte, además de realizar más de 3 mil 400 actividades de mantenimiento.

En Monterrey, la comisión concluyó la modificación de 15 cruces de líneas eléctricas y continúa la construcción de una subestación para las líneas 4 y 6 del Metrorrey, con el objetivo de fortalecer la movilidad y conectividad en la zona metropolitana.

Asimismo, la CFE señaló que implementó medidas especiales para eventos masivos como los FIFA Fan Fest y festivales futboleros, mediante inspecciones a más de 800 kilómetros de redes eléctricas y más de 4 mil acciones preventivas.

Para el periodo del Mundial, la CFE desplegará un operativo especial con 2 mil 618 trabajadores electricistas en guardias permanentes, monitoreo 24/7 desde centros de control, presencia en subestaciones estratégicas y disponibilidad de generadores eléctricos y torres de iluminación ante cualquier contingencia.

La Crónica de Hoy 2026