México y Unión Europea refuerzan alianza en seguridad, comercio e inversión

Canciller mexicano dice que no está "prevista" una reunión con Rubio pese a las tensiones La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas (i), y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco (D) (Mario Guzmán/EFE)

México y la Unión Europea fortalecieron sus relaciones en materia de seguridad, comercio e inversión durante la VIII Cumbre México-Unión Europea, donde autoridades de ambas partes coincidieron en mantener una alianza estratégica frente a los desafíos globales.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una reunión con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la que abordaron las oportunidades derivadas del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

Durante una conferencia de prensa, Velasco destacó que el diálogo con la Unión Europea permitirá incrementar la cooperación bilateral en áreas clave como comercio, inversiones y seguridad.

“El diálogo con la Unión Europea es estratégico para incrementar la cooperación, el comercio y las inversiones”, señaló el canciller mexicano.

Asimismo, indicó que ambas partes mantendrán coordinación en materia de seguridad para enfrentar a las organizaciones criminales.

Por su parte, Kaja Kallas afirmó que el acuerdo modernizado contribuirá a eliminar barreras para el comercio y la inversión, fortaleciendo así los vínculos económicos entre México y el bloque europeo.

La representante europea también destacó que la cooperación contempla acciones conjuntas contra el crimen organizado mediante mecanismos de colaboración entre Europol y las fuerzas de seguridad mexicanas.

En torno a la situación de Cuba, Roberto Velasco reiteró la postura de México a favor de la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias internacionales.

En contraste, Kallas expresó que “el pueblo cubano merece libertad”, aunque ambos funcionarios coincidieron en mantener una relación positiva y de cooperación entre México y la Unión Europea.