La corrupción en México costó más de 17 mil millones de pesos en 2025: Inegi

Dinero

La corrupción en México generó un costo estimado de 17,707 millones de pesos durante 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El estudio señala que los actos de corrupción relacionados con pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y contacto con autoridades presentaron un incremento de 48.7% respecto a 2023.

Según los datos del organismo, el costo promedio por persona afectada fue de 3,865 pesos, mientras que el 15.6% de la población que realizó algún trámite o tuvo contacto con autoridades aseguró haber experimentado directamente algún acto de corrupción.

Además, el 84.1% de los mexicanos consideró frecuentes o muy frecuentes estas prácticas dentro de las instituciones gubernamentales.

Desconfianza

Uno de los principales focos rojos identificados por la ENCIG 2025 fue la seguridad pública, pues la encuesta reveló que dos de cada tres personas que interactuaron con policías fueron víctimas de corrupción o extorsión.

Las corporaciones policiacas fueron calificadas como la institución más corrupta del país, percepción compartida por el 86.5% de la población, seguidas de cerca por los partidos políticos que ocuparon el segundo lugar, con 83.9%.

En contraste, los sectores que generan mayor confianza entre los mexicanos son la familia, con 84.8%, así como las escuelas públicas y universidades, con niveles de confianza de 75.6% y 74.6%, respectivamente.

Estados

A nivel estatal, Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa registraron las mayores tasas de victimización por corrupción, mientras que Colima, Nayarit y Zacatecas reportaron los niveles más bajos.

El informe también destacó que Nuevo León tuvo el costo promedio más alto por persona afectada, alcanzando los 17,501 pesos.

Servicios públicos

En materia de servicios públicos, el 47.2% de la población urbana dijo sentirse satisfecha con los servicios básicos y bajo demanda. Los mejor evaluados fueron la recolección de basura y el suministro de agua potable.

Por el contrario, el transporte público urbano y los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social se ubicaron entre los peor calificados por la ciudadanía.

Futuro

La presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, señaló que los resultados de la encuesta buscan ayudar a identificar áreas de riesgo y mejorar la transparencia en trámites y servicios gubernamentales.

Asimismo, el organismo destacó un aumento en el uso de internet para realizar trámites, pasando de 16.2% en 2023 a 21.7% en 2025, como una alternativa para reducir la corrupción y agilizar procesos.