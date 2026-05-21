Lotería Nacional lanza nuevos cachitos del Álbum Retro de Fútbol dedicados al “Milagro de Berna” y al bicampeonato de Brasil

Sorteo Zodiaco No. 1746

La colección del “Álbum Conmemorativo Retro de Fútbol” de la Lotería Nacional sumó dos nuevas piezas coleccionables con la circulación de los cachitos 9 y 10 del Sorteo Zodiaco no. 1746, dedicados a momentos históricos de las Copas del Mundo.

Los nuevos billetes recuerdan dos finales emblemáticas del futbol internacional. El cachito 9 conmemora el llamado “Milagro de Berna”, ocurrido en Suiza 1954, cuando Alemania Federal venció 3-2 a Hungría en una de las mayores sorpresas mundialistas. En tanto, el cachito 10 celebra el bicampeonato obtenido por Brasil en Chile 1962 tras derrotar 3-1 a Checoslovaquia.

La colección forma parte de una colaboración entre Lotería Nacional y Editorial Panini para recorrer la historia de las Copas del Mundo mediante 20 piezas coleccionables distribuidas gratuitamente en puntos de venta autorizados.

Además de la versión física, el Álbum Retro puede consultarse en formato digital a través de miloteria.mx y de la aplicación oficial MiLotería.

Los cachitos corresponden al Sorteo Zodiaco no. 1746, que se realizará el próximo 24 de mayo a las 20:00 horas y repartirá un Premio Mayor de siete millones de pesos en una serie, además de una bolsa total de 24 millones de pesos en premios.

La transmisión del sorteo podrá seguirse en vivo a través del canal institucional de YouTube de la Lotería Nacional.

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